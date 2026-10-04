На острові в Кенії вже 5 років немає хижаків: чому це стало проблемою

Острів Кресент у Кенії вже понад п'ять років залишається ізольованим від материкової частини країни. Через це великі травоїдні тварини опинилися фактично замкненими на території, де майже немає природних хижаків.

Спочатку така ситуація могла здаватися ідеальними умовами для зебр, антилоп, гну та інших тварин, адже їм не доводиться постійно тікати від левів чи інших небезпечних хижаків. Однак дослідники з'ясували, що тривала відсутність хижаків створила для екосистеми нові серйозні проблеми, пише видання IFLScience.

Як острів опинився ізольованим

Кресент розташований на озері Найваша приблизно за 80 кілометрів на північний захід від Найробі. Насправді ця територія є частиною краю стародавнього вулкана, а її статус острова залежить від рівня води в озері.

У періоди, коли вода відступала, тварини могли потрапляти на материк через невелику дамбу, а за високого рівня озера територія ставала островом.

Острів Кресент на карті. Джерело: google.com/maps

У 2020 році вода піднялася настільки, що переправа зникла під водою. Відтоді вона не відновилася, тому більшість тварин не має можливості вільно залишити Кресент.

На острові живе багато травоїдних

Через ізоляцію на Кресенті сформувалася незвична ситуація: великих хижаків тут практично немає. Серед небагатьох хижих тварин дослідники відзначили вухатих лисиць і шакалів, однак вони не становлять серйозної загрози для великих травоїдних.

На острові спостерігали імпал, водяних козлів, зебр, дікдіків, гну та зайців. Також тут мешкають жирафи й значна кількість бегемотів. Деякі тварини, зокрема зебри та водяні козли, потенційно здатні перепливти на материк, але для інших видів така втеча значно складніша.

Тварини острова Кресент. Джерело: facebook.com/GCCollectionKenya

Жирафи, наприклад, лише зрідка намагалися перетнути водну перешкоду, коли рівень озера був найнижчим. Тому для більшості мешканців острова можливість залишити територію фактично відсутня.

Відсутність хижаків призвела до надмірного випасу

Постійна присутність великої кількості травоїдних тварин створила іншу проблему. Оскільки великі хижаки не контролюють чисельність рослиноїдних, тварини продовжують активно споживати рослинність острова.

Які тварини мешкають на острові Кресент. Джерело: facebook.com/GCCollectionKenya

Дослідники зазначають, що тривалий випас у поєднанні з неможливістю більшості видів залишити Кресент призвів до помітного погіршення стану рослинного покриву. Рослини не встигають відновлюватися, а різноманітність видів може поступово скорочуватися.

Через виснаження природної кормової бази тварини дедалі більше залежать від додаткового підгодовування. У довгостроковій перспективі це може поставити під загрозу не лише рослинність, а й самих травоїдних.

Екосистема може наближатися до межі

За спостереженнями дослідників, Кресент може наближатися до своєї екологічної межі – кількості тварин, яку острів здатний стабільно утримувати за наявних ресурсів. Водночас точно визначити цю межу поки неможливо, оскільки чисельність тварин і стан рослинності не відстежували систематично.

На скорочення окремих популяцій можуть впливати різні чинники. Серед можливих причин називають захворювання, нестачу поживних речовин і конкуренцію між видами за корм.

Окреме занепокоєння викликає стан газелей. У тварин спостерігали захворювання, причину якого поки не вдалося остаточно встановити.

Під час розтину однієї газелі виявили пошкодження тканин легень і печінки, характерні для інфекційного процесу. Дослідники припустили можливий зв'язок із бактерією Mycoplasma mycoides subsp.capri, яка переважно уражає овець і кіз, однак необхідних тестів для остаточного підтвердження цієї версії не проводили.

На острові Кресент майже не... Джерело: facebook.com/GCCollectionKenya Розгорнути

Що можна зробити для порятунку острова

Дослідники вважають, що ситуацію можна контролювати, якщо регулярно стежити за чисельністю тварин і станом рослинності. Такий моніторинг, на їхню думку, могли б частково проводити місцеві гіди, які регулярно перебувають на острові.

Ще одним напрямом може стати відновлення рослинного покриву. Для цього пропонують використовувати зрошення, тимчасово огороджувати окремі ділянки від тварин, щоб рослинність могла відновитися, а також спрямовувати стада до менш навантажених територій.

Чи варто повертати хижаків

Серед можливих варіантів розглядають і відновлення сполучення з материком. Однак постійну штучну дамбу дослідники не вважають однозначним рішенням, оскільки майбутні коливання рівня води важко передбачити, а разом із переміщенням тварин може зрости ризик поширення захворювань.

Теоретично на острів можна було б повернути хижаків. За словами місцевих гідів, у минулому сюди вже переселяли гієн. Водночас такий крок пов'язаний із ризиками для безпеки людей і тварин, а також із генетичною ізоляцією популяцій. Крім того, повторне заселення хижаків зазвичай проводять на значно більших територіях.

Таким чином, Кресент демонструє, що відсутність природних ворогів не обов'язково означає безпечний рай для травоїдних. Ізоляція, надмірний випас, виснаження рослинності та можливі хвороби поступово створюють нові загрози для всієї екосистеми острова.

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