Пошуки позаземних цивілізацій тривалий час залишалися безрезультатними через відсутність чітких доказів існування розумного життя за межами Сонячної системи. Однак астрофізики не полишають спроб зафіксувати так звані техносигнатури – штучні радіосигнали, які свідчать про наявність розвинених технологій у далеких куточках Всесвіту.

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Останнє масштабне дослідження показало, що сучасні методи спостереження вже дозволяють вихоплювати з космічного шуму надзвичайно слабкі та перспективні аномалії. Це дає науковцям нові орієнтири для розшифровки потенційних повідомлень із глибин космосу, зазначає видання sciencealert.com.

Пошук техносигнатур за допомогою телескопа FAST

Група китайських дослідників, зокрема фахівці з Пекінського педагогічного університету, застосувала сферичний радіотелескоп з апертурою п'ятсот метрів (FAST) для аналізу 33 екзопланетних систем. Науковці шукали специфічні вузькосмугові сигнали зі зміщенням частоти, адже природні космічні джерела зазвичай випромінюють радіохвилі у широкому діапазоні. Оскільки штучно створені передавачі генерують чітко сконцентровані імпульси, саме вони є головним маркером технологічної діяльності. Завдяки ефекту Доплера, який виникає через рух планети навколо своєї осі та зірки, такий сигнал повинен мати характерний дрейф у часі.

Головною перешкодою для астрономів залишається величезна кількість земних радіозавад, утворених супутниками, авіацією та побутовими приладами. Щоб відсіяти "по помилці" власні технології людства, вчені розробили спеціальний алгоритм машинного навчання на основі вейвлет-аналізу. Телескоп FAST оснащений 19-променевим приймачем, що дозволяє порівнювати дані з цільового об'єкта та сусідніх ділянок неба. Якщо радіоімпульс фіксується лише одним променем, спрямованим на зірку, він отримує статус потенційного кандидата на техносигнатуру.

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Загадковий сплеск NBS 260108 із системи K2-155

З початкових майже 140 тисяч зафіксованих сигналів алгоритм відсіяв переважну більшість завад, залишивши лише дві справді цікаві аномалії. Один із кандидатів у сузір'ї Кеплер виявився звичайним наземним шумом, а от другий – отримав назву NBS 260108. Він надійшов із боку червоного карлика K2-155, розташованого за 238 світлових років від Землі. У цій системі відкрито три "суперземлі", одна з яких знаходиться в придатній для життя зоні, де теоретично може існувати вода.

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Виявлений імпульс на частоті 1148,4167 мегагерца мав вузьку смугу, дрейфував і проявлявся виключно в промені, наведеному на K2-155. Попри відповідність усім ключовим критеріям, науковці поки утримуються від гучних заяв. Сигнал проявлявся лише в одному каналі поляризації, а схожі сплески пізніше виявили під час спостережень за іншими зірками, що більше вказує на приладові або земні перешкоди.

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Хоча NBS 260108 наразі залишається некласифікованим, розроблена методика фільтрації значно наближає астрономів до виявлення справжніх інопланетних сигналів у майбутньому.

OBOZ.UA писав раніше, що науковці визначили до 50 місць у Всесвіті, де може існувати життя.

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