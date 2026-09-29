У Біблії описано Едемський сад як місце, звідки витікала річка, що далі розділялася на чотири потоки. Протягом століть дослідники намагалися зіставити цей опис із реальною географією, проте однозначного місця розташування біблійного раю так і не встановили.

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Нову увагу до однієї з давніх версій привернула карта, надрукована в Біблії 1599 року. На ній Едем позначений у районі Великої Вірменії, неподалік гір, які традиційно пов'язують із сучасною горою Арарат, повідомляє DailyMail.

Що показує старовинна карта

Йдеться про карту з назвою "Розташування Едемського саду", яку можна знайти в так званій Женевській Біблії. На ній позначені Євфрат, Месопотамія, Вавилон, Хавіла, Аравійська пустеля, Перська затока та Каспійське море. Особливу увагу привертає зображення Євфрату, який бере початок у гірській місцевості, що дозволяє пов'язати Едем із районом його джерел.

За сучасними географічними орієнтирами, така реконструкція приблизно відповідає території східної Туреччини поблизу кордонів Вірменії та Ірану. Автори карти фактично намагалися накласти біблійний опис на відому їм географію Близького Сходу. При цьому сама карта не окреслює точні межі саду, тому вона радше демонструє загальне уявлення про можливе місце Едему, ніж дає координати конкретної території.

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Ця версія має історичне коріння. Карта була створена на основі роботи протестантського реформатора Жана Кальвіна, який ще 1554 року використав подібне зображення у своєму коментарі до Книги Буття. Женевська Біблія, створена англійськими протестантськими вченими, які знайшли притулок у Швейцарії, стала одним із найвідоміших англомовних біблійних видань свого часу.

Як Кальвін пояснював чотири річки Едему

Проблема для дослідників полягає насамперед у біблійному описі чотирьох річок – Пішона, Гіхона, Тигру та Євфрату. Дві останні зазвичай ототожнюють із відомими річками Месопотамії, тоді як щодо Пішона та Гіхона існувало значно більше припущень. Спроби пов'язати їх, зокрема, з Нілом і Гангом створювали географічну суперечність, адже ці річкові системи не мають спільного витоку.

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Кальвін запропонував інше пояснення. На його думку, згаданий у біблійному тексті термін, пов'язаний із верхів'ям або витоком річки, можна було трактувати ширше. У такому разі Пішон і Гіхон могли бути не окремими річками, а назвами певних частин Тигру та Євфрату, зокрема їхніх нижніх ділянок або гирл.

Така інтерпретація дозволяла розглядати всі чотири біблійні назви як частини однієї великої річкової системи. Завдяки цьому Кальвін міг узгодити біблійний опис із географією Месопотамії та розмістити Едем у регіоні, який відповідав відомому тогочасним європейцям уявленню про давній Близький Схід.

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Втім, старовинна карта не означає, що існування Едемського саду або його конкретне розташування було історично доведено. Дослідники наголошують, що подібні карти відображають передусім уявлення людей певної епохи про біблійну географію. Саме тому пошуки Едему продовжуються, а різні автори пропонують власні реконструкції на основі текстів Біблії, інших релігійних джерел та географічних даних.

Нова версія пов'язує Едем з Ефіопією

Одна з сучасних гіпотез з'явилася у 2025 році. Інженер-хімік Махмуд Джавайд припустив, що біблійний рай міг розташовуватися в районі Бахр-Дар на північному заході Ефіопії, неподалік озера Тана. Свою версію він пов'язує з Блакитним Нілом, який бере початок у цьому регіоні, та згадкою про землю Куш, яку дослідник пов'язує з біблійним Гіхоном.

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У своїй реконструкції Джавайд розглядає озеро Тана як можливий аналог Едему, а територію навколо Бахр-Дара – як місце розташування самого саду. Він також звертає увагу на особливості Ефіопського нагір'я, зокрема його висоту, густу рослинність, численні водні шляхи та вулканічні хребти. Дослідник припускає, що останні могли навіть мати символічну відповідність біблійному опису вогняного меча, який охороняв вхід до саду після вигнання Адама та Єви.

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Водночас ця гіпотеза не є загальновизнаним науковим встановленням місця Едему, а наведене дослідження не пройшло рецензування. Тож стародавня карта, яка пов'язує біблійний рай із Месопотамією, залишається цікавим свідченням історії релігійної географії, тоді як сучасні версії показують, наскільки по-різному можна трактувати один і той самий біблійний текст.

OBOZ.UA писав раніше, що на думку науковців, Адам і Єва були реальними людьми.

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