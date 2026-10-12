Обʼєм вас вразить: стилісти порадили коротку зачіску на осінь

Осінь – чудова нагода освіжити зачіску та спробувати новий образ. Цього сезону стилісти пропонують звернути увагу на стрижку, яка була надзвичайно популярною у 1990-х роках. Вона надає волоссю пишності, підкреслює риси обличчя та не потребує складного щоденного укладання.

Як пише німецьке видання Myself, у моду повернувся Mushroom Bob, або грибоподібний боб. Особливість цієї стрижки – округлий силует і виразний об’єм, завдяки якому навіть тонке волосся може здаватися густішим.

Що таке Mushroom Bob і чому він знову популярний

Тренди осені. Джерело: Instagram, @gotoyuya_hairstylist

Назва зачіски походить від англійського слова mushroom, що означає "гриб". Її характерна риса – округла форма, яка нагадує шапинку печериці.

Подібні стрижки були справжнім хітом у середині 1990-х. Їх носили знаменитості, зокрема Дрю Беррімор, Нік Картер та Ума Турман, чия зачіска у фільмі "Кримінальне чтиво" стала одним із найвідоміших образів десятиліття.

Сьогодні стилісти переосмислюють цей тренд, надаючи йому сучаснішого характеру. На відміну від традиційної стрижки "під горщик", Mushroom Bob може бути м'якшим, легшим і природнішим, хоча зберігає впізнавану округлу форму.

Які особливості має модна стрижка

Головне завдання перукаря – створити пишну зачіску з чіткою лінією зрізу. Волосся підстригають рівно, а кінчики під час укладання злегка підкручують усередину. Завдяки цьому формується характерний куполоподібний силует.

Довжина може варіюватися: від короткого бобу на рівні вух до подовженого варіанта, який закінчується вище плечей.

Особливо ефектно Mushroom Bob підкреслює блиск гладенького волосся. Водночас його можна адаптувати до різних текстур, залишивши природні хвилі або додавши чубчик.

Власницям тонкого волосся така стрижка може допомогти створити враження більшої густоти завдяки щільному зрізу. Однак кінцевий результат залежатиме від структури та густоти пасом.

Як укладати Mushroom Bob у домашніх умовах

Тренди осені. Джерело: Instagram, @taylorlashae

Щоб отримати характерний об'єм, необов'язково щоразу відвідувати салон. Для укладання знадобляться фен, кругла щітка та кілька засобів для волосся.

Стилісти радять дотримуватися такої послідовності:

Нанесіть мус для об'єму. Розподіліть невелику кількість засобу по вологому волоссю, приділяючи увагу прикореневій зоні. Висушіть волосся феном. Використовуйте круглу щітку, піднімаючи пасма біля коренів. Підкрутіть кінчики всередину. Саме цей прийом допомагає створити округлу форму, притаманну Mushroom Bob. Дочекайтеся охолодження волосся. Після цього обережно розчешіть його широкою пласкою щіткою. Зафіксуйте результат. Скористайтеся лаком легкої фіксації або спреєм для блиску.

Важливо не перевантажувати волосся засобами для стайлінгу, інакше зачіска може втратити легкість і природний об'єм.

Кому пасуватиме Mushroom Bob

Однією з головних переваг цієї стрижки є можливість змінювати її відповідно до індивідуальних особливостей зовнішності. Наприклад, короткий варіант із чітким зрізом підкреслить лінію вилиць і шиї, а подовжений боб із м'яким чубчиком допоможе створити ніжніший образ.

Зачіску можна носити як із бездоганно прямими пасмами, так і з легкими хвилями. Головне – зберегти округлий силует, який вирізняє Mushroom Bob серед інших різновидів бобу.

Тож якщо восени хочеться змін без радикальних експериментів із довжиною волосся, ця стрижка може стати вдалим рішенням. Вона поєднує ностальгію за модою 1990-х із сучасними тенденціями та дозволяє створювати різні образи залежно від способу укладання.

OBOZ.UA принагідно пропонує варіанти зачісок, що візуально омолоджують обличчя.