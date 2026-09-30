Минулорічний тренд досі актуальний: які кольори поєднувати цієї осені

Вже кілька сезонів поспіль дует сірого та винного відтінків залишається незамінною класикою для прохолодної пори року. Популярність цієї комбінації пояснюється ідеальним балансом: нейтральний сірий пом'якшує глибину бордового, а бордовий додає виразного акценту базовим речам.

Осінь 2026 року пропонує свіжі варіації стилізацій – від жіночних сетів із мідіспідницями до затишних щоденних комплектів. Стилісти підказали ключові варіанти комбінування цих двох відтінків, які легко адаптувати під будь-який гардероб.

Образ 1: Спідниця та трикотаж

Як вдало поєднати сірий та бордовий Джерело: instagram.com/marcelies

Для підкреслення жіночності підійде комбінація спідниці довжини міді, затишного в'язаного светра та подовженого пальта. Ви можете вільно міняти кольорові акценти місцями: бордова спідниця гармонійно виглядає із сірим верхом, а сірий низ – із винним трикотажем. Завершальним штрихом стануть елегантне взуття та підібрана за тоном сумка.

Образ 2: Сет зі спідницею та колготками

Стильний образ для сірого і бордового Джерело: instagram.com/yasminbright

Шанувальницям короткої довжини варто звернути увагу на поєднання мініспідниці, об'ємного светра та акцентних колготок. Це чудовий простір для стилістичних експериментів, де кольоровим центром можуть стати саме колготки бордового відтінку на тлі сірого ансамблю. Також стильно виглядає бордовий низ у поєднанні із сірими колготками та тоном. З взуття сюди ідеально підійдуть лофери, елегантні балетки або туфлі на підборах.

Образ 3: Елегантний костюм із лаконічним топом

Бордовий костюм і сірий топ Джерело: instagram.com/valentina.brambilla

Діловий костюм у комплекті з базовою сорочкою, топом або тонким джемпером – один із найпростіших способів інтегрувати трендову гаму у свій гардероб. Сміливий насичений колір можна обрати як для самого костюма, так і для внутрішнього шару. Для невимушеного щоденного стилю додайте кросівки, а для більш офіційного чи вечірнього вигляду оберіть туфлі або лофери.

Образ 4: Штани зі светром

Сірий з бордовими акцентами Джерело: instagram.com/heloise.guillet

Дует класичних штанів та в'язаного светра вважається універсальним рішенням для офісного дрес-коду чи щоденних справ. У цьому комплекті легко регулювати інтенсивність кольору: для стриманого вигляду зробіть основою сірий, залишаючи бордовий лише для аксесуарів, взуття чи трикотажу. За бажанням ви можете легко змінити домантний колір на протилежний.

Образ 5: Мінімалістичний стиль із точковими акцентами

Мінімалістичний стиль Джерело: instagram.com/lescolonnesdesarah

Любителям мінімалізму не обов'язково відмовлятися від трендової комбінації – достатньо використовувати її в деталях. Створіть монохромний аутфіт або одягніть лаконічний костюм-двійку в одному тоні, а інший колір додайте лише у вигляді окремих штрихів. Це можуть бути шарф, сумка, взуття або навіть шкарпетки, що дозволить зберегти лаконічність образу із ледь помітним яскравим акцентом.

OBOZ.UA також пропонує дізнатися, які джинсові куртки стали актуальними у сезоні осінь-2026.