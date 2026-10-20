Мають стильний вигляд: як зробити трендові "піжамні" нігті

Восени 2026 року в центрі уваги опинився манікюр, який поєднує затишну естетику, ретро-мотиви та стриману елегантність. Йдеться про так звані піжамні нігті – дизайн із тонкими смужками, що нагадують візерунки на класичних піжамах.

Завдяки різноманіттю кольорів і простоті виконання цей варіант підходить як для коротких натуральних нігтів, так і для довгих нігтьових пластин. А створити стильний візерунок можна навіть удома, використовуючи звичайний лак і тонкі пензлі, радять стилісти InStyle.

Що таке піжамний манікюр

Головна особливість піжамного манікюру – поєднання кількох кольорів у вигляді тонких і широких ліній. Натхненням для такого дизайну стали традиційні піжамні комплекти зі смугастими візерунками, які асоціюються з комфортом і невимушеним стилем.

Нігті-піжама. Джерело: instagram.com/sweetpeachnailtech

Для створення манікюру можна використовувати як насичені, так і пастельні відтінки. Наприклад, бордову основу доповнити білими й темно-синіми лініями, а світло-блакитне покриття прикрасити тонкими смужками глибокого синього кольору. Не менш цікаво виглядає поєднання іржаво-червоного, гірчичного та інших теплих відтінків, які особливо доречні восени.

Який це піжамний манікюр. Джерело: instagram.com/luckyfuzznails

Такий дизайн вирізняється не лише оригінальністю, а й універсальністю. Смужки додають нігтям виразності, проте не перевантажують образ, тому манікюр легко поєднувати з повсякденним одягом. Він також може стати цікавою альтернативою іншим популярним принтам, зокрема дизайну в горошок.

Які кольори обрати для модного дизайну

У піжамному манікюрі немає суворих правил щодо палітри – головне, щоб відтінки гармонійно поєднувалися між собою. Восени особливо актуальними для такого дизайну можуть стати глибокі, приглушені та теплі кольори.

Піжамний манікюр. Джерело: instagram.com/yuuho___eel

Ось кілька вдалих комбінацій для натхнення:

Бордовий, білий і темно-синій . Контрастне поєднання для виразного манікюру з ретро-настроєм.

. Контрастне поєднання для виразного манікюру з ретро-настроєм. Світло-блакитний і темно-синій . Стриманий варіант, який має охайний і водночас цікавий вигляд.

. Стриманий варіант, який має охайний і водночас цікавий вигляд. Іржаво-червоний і гірчичний . Тепла осіння палітра, що нагадує про природні кольори сезону.

. Тепла осіння палітра, що нагадує про природні кольори сезону. Пильно-рожевий і білий . Ніжне рішення для тих, хто віддає перевагу м’яким відтінкам.

. Ніжне рішення для тих, хто віддає перевагу м’яким відтінкам. Молочний і темно-синій. Універсальне поєднання для мінімалістичного дизайну.

Щоб манікюр виглядав гармонійно, варто заздалегідь визначити основний колір і підібрати до нього один-два додаткові відтінки. Тонкі лінії можуть бути контрастними, тоді як ширші смужки – наближеними за тоном до основи.

Чи підходять піжамні нігті для короткої довжини

Одна з переваг цього тренду – він не потребує довгих нігтів або складної форми. Смугастий візерунок має стильний вигляд і на коротких натуральних нігтьових пластинах, тому манікюр легко адаптувати до власних уподобань.

Піжамний манікюр на короткі нігті. Джерело: instagram.com/yuuho___eel

Для коротких нігтів краще обирати тонкі вертикальні лінії або невелику кількість смужок, щоб візуально не перевантажувати дизайн. На довших нігтях можна експериментувати з шириною ліній, кількістю кольорів і складнішими комбінаціями.

Важливо також стежити за пропорціями: акуратні смужки та продумана палітра допоможуть створити цілісний вигляд незалежно від довжини нігтів.

Як зробити піжамний манікюр у домашніх умовах

Для створення трендового дизайну не обов’язково записуватися до майстра. Якщо підготувати необхідні матеріали й не поспішати під час нанесення кольорів, смугастий манікюр можна зробити самостійно.

Що знадобиться:

лаки для нігтів у вибраних відтінках; базове та верхнє покриття; тонкий пензлик для нейл-арту; пилку для надання форми нігтям; засіб для догляду за кутикулою; рідину для зняття лаку та ватні диски.

Найважливіший інструмент для цього дизайну – тонкий пензлик, адже саме він допомагає промальовувати рівні лінії різної товщини.

Варіанти піжамного манікюру. Джерело: instagram.com/gels_by_cassie

Покрокова інструкція

1. Підготуйте нігті. Надайте їм бажаної форми за допомогою пилки, обережно відсуньте кутикулу та нанесіть базове покриття. Дочекайтеся його висихання.

2. Продумайте розташування смужок. Визначте, де проходитимуть широкі й тонкі лінії, а також у якій послідовності наноситимете кольори. Це допоможе уникнути хаотичного візерунка.

3. Почніть зі світлих відтінків. Тонким пензликом проведіть перші лінії та дайте лаку повністю висохнути. Потім додайте ширші смужки основного акцентного кольору.

4. Промалюйте найтонші лінії. Завершіть візерунок темнішими або контрастними відтінками. Щоб смужки залишалися чіткими, очищайте пензлик після використання та не наносьте наступний шар на вологий лак.

5. Закріпіть результат. Коли всі елементи дизайну висохнуть, покрийте нігті топом. Він додасть блиску, допоможе захистити візерунок і зробить поверхню рівною.

Також важливо давати кожному шару достатньо часу для висихання. Якщо поспішити, кольори можуть змішатися, а контури втратять чіткість. Завершальне покриття слід наносити лише після повного висихання візерунка.

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