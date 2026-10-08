Який педикюр обрати у жовтні: 6 кольорів, які в тренді

Жовтень поступово змінює літню палітру педикюру на насичені, глибокі та вишукані відтінки. Цього сезону в тренді не лише традиційні бордові кольори, а й темний бірюзовий, шоколадний, синій та сяйливі нейтральні покриття.

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Особливу увагу привертають глянцеві фініші, делікатний шимер і ефекти, які змінюють вигляд нігтів залежно від освітлення. Стилісти Who What Wea розповіли, які шість кольорів варто спробувати для педикюру в жовтні.

Темний бірюзовий

Насичений бірюзовий із легким мерехтінням стане одним із найцікавіших варіантів жовтневого педикюру. На відміну від яскравої літньої бірюзи, осіння версія має глибший зелено-синій тон, який добре відповідає прохолоднішій порі року. Такий колір особливо ефектно виглядає з відкритим взуттям і темним осіннім одягом.

Педикюр еспресо

Темно-коричневий відтінок нагадує міцну каву та чудово вписується в актуальну осінню палітру. Глянцеве покриття робить його дорогим і вишуканим на вигляд, а сам колір легко поєднується практично з будь-яким одягом. Еспресо підійде тим, хто хоче замінити класичний чорний на м'якший, але не менш виразний варіант.

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Марокканський синій

Глибокий чорнильно-синій стане вибором для тих, хто любить холодні та насичені кольори. Він додає педикюру виразності, але водночас залишається достатньо елегантним для повсякденних образів. Особливо гармонійно такий відтінок може виглядати з взуттям із відкритим носком.

Глянцевий фіолетовий

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Соковитий фіолетовий допомагає перейти від яскравих ягідних кольорів літа до глибших зимових відтінків. У жовтні варто звернути увагу саме на дуже глянцевий варіант без надмірної пастельності. Такий педикюр може стати делікатним натяком на ювелірну палітру, яка також з'являється в осінніх образах.

Світлі нейтральні відтінки з ефектом сяйва

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Нейтральний педикюр у жовтні зовсім не обов'язково має бути матовим і непомітним. Актуальним рішенням стане напівпрозора основа з делікатним шиммером, перламутром або ефектом "котяче око". Таке покриття може змінювати відблиски під час руху та надавати навіть стриманому кольору більшої глибини.

Глянцевий оксблад

Темний винно-червоний залишається класикою, але восени його пропонують зробити глибшим і більш "дорогим" на вигляд. Оксблад із дзеркальним глянцем нагадує лаковану шкіру та створює ефект стриманої розкоші. Це вдалий вибір для тих, хто хоче традиційний червоний педикюр, але шукає більш актуальну осінню інтерпретацію.

OBOZ.UA писав про ніжні та яскраві варіанти педикюру на осінній сезон.