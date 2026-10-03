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Чиста розкіш: як зробити трендові оксамитові нігті

Олена Билім
Олена Билім
Time to read2 хв
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Чиста розкіш: як зробити трендові оксамитові нігті
Оксамитовий манікюр. Джерело: instagram.com/p/DdalbYWiWrC

Оксамит традиційно асоціюється з розкішшю та затишком, а цього сезону його характерний перелив перемістився з одягу на нігті. Новий манікюрний тренд створює поверхню, яка нагадує м'яку ворсисту тканину завдяки особливому відбиванню світла.

Для цього використовують магнітний лак із дрібними частинками, які формують незвичайний мерехтливий ефект. Такий дизайн особливо ефектно виглядає восени та взимку, але за допомогою правильного відтінку його можна зробити легким і універсальним, зазначає видання myself.de.

Як створити ефект оксамиту на нігтях

Оксамитовий манікюр не передбачає нанесення на нігтьову пластину справжнього ворсистого покриття. Його секрет полягає у магнітному лаку, що містить дрібні металеві частинки.

Чиста розкіш: як зробити трендові оксамитові нігті

Трендовий манікюр на осінь. Джерело: instagram.com/amberjhnails

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Під дією спеціального магніту вони змінюють своє розташування, завдяки чому світло відбивається під певним кутом і створює характерне "оксамитове сяйво".

Для домашнього манікюру спочатку потрібно підготувати нігті та нанести базове покриття. Далі використовується магнітний лак бажаного відтінку, а поки він ще не висох, до поверхні підносять спеціальний магніт, формуючи потрібний напрямок блиску. Після отримання бажаного малюнка покриття полімеризують під лампою, якщо цього потребує конкретний вид лаку, а завершальним етапом стає нанесення топового покриття.

Чиста розкіш: як зробити трендові оксамитові нігті

Як зробити оксамитові нігті. Джерело: instagram.com/glossytipped

Які відтінки та дизайни обрати

Найбільш виразно оксамитовий ефект розкривається на насичених темних кольорах. Чорний, глибокий червоний, бордовий або темно-синій лак підкреслюють переливи та надають манікюру особливо ефектного вигляду. Водночас необов'язково обмежуватися традиційною осінньою палітрою – бежеві, рожеві та зелені відтінки допоможуть створити більш ніжний і універсальний варіант.

Чиста розкіш: як зробити трендові оксамитові нігті

Оксамитові нігті. Джерело: instagram.com/thatglosssauce

Щоб манікюр не виглядав надто сезонним, оксамитовий ефект можна використовувати частково. Наприклад, цікавим рішенням стане французький манікюр, у якому магнітний блиск наноситься лише на кінчики нігтів.

Чиста розкіш: як зробити трендові оксамитові нігті

Оксамитовий френч. Джерело: instagram.com/esvynails

Ще один варіант – плавний перехід сяйва від краю до середини нігтьової пластини, що нагадує популярний градієнт.

Оксамитові нігті добре поєднуються як із теплими осінніми образами, так і з більш стриманим повсякденним стилем. Насичені кольори додадуть манікюру святковості, тоді як світлі відтінки зроблять його доречним у будь-яку пору року.

Чиста розкіш: як зробити трендові оксамитові нігті

Блискучий манікюр. Джерело: instagram.com/esvynails

Саме завдяки можливості змінювати колір та інтенсивність блиску цей тренд легко адаптувати під власний стиль.

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