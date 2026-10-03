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Застарілий принт знову потрапив у тренди: як його стилізувати

Олена Билім
Олена Билім
Time to read2 хв
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Застарілий принт знову потрапив у тренди: як його стилізувати
Сукні з квітковими принтами знову стають трендовими. Джерело: Колаж OBOZ.UA зі світлин magnific.com

Квітковий принт, який багато хто звик асоціювати з літніми сукнями, знову стає одним із помітних мотивів сезону. Восени 2026 року дизайнери пропонують значно темнішу його інтерпретацію – з великими бутонами, насиченими відтінками та глибоким фоном.

Тренд уже підтримали знаменитості, продемонструвавши, що квіти доречно виглядають не лише у повсякденних образах, а й на урочистих заходах. Головною особливістю нового прочитання став напрям "темне цвітіння", який поєднує романтичність флористичних мотивів із драматичною атмосферою, пише styl.interia.

Темні квіти повертаються у моду

"Темне цвітіння" передбачає використання насичених рослинних мотивів на чорному або іншому глибокому тлі. У таких композиціях можуть з'являтися великі півонії, бордові жоржини, гортензії, кали або гілки з темним листям. Завдяки поєднанню похмурої основи та яскравих деталей принт виглядає не по-літньому, а більш загадково й доречно для холодного сезону.

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Застарілий принт знову потрапив у тренди: як його стилізувати

Квітковий принт на показі мод

При цьому чорний колір не є єдиним варіантом для такого стилю. Не менш ефектно квіти виглядатимуть на тлі глибокого бордового, сливового, темно-синього або насиченого фіолетового. Саме така палітра допомагає зробити флористичний принт складним і сучасним, не перетворюючи його на надто романтичний образ.

Застарілий принт знову потрапив у тренди: як його стилізувати

Костюм з квітами. Джерело: 2.hm.com

Як носити квітковий принт восени та взимку

У сезоні осінь-зима 2026 року квіти можуть мати різний характер – від густого "польового" малюнка до великих окремих бутонів із театральним ефектом. Популярними також стають принти, що нагадують трохи розмиті фотографії Polaroid. Особливо актуальними будуть сукні міді та максі, зокрема моделі з напівпрозорих матеріалів, які пропонують поєднувати з масивними шкіряними чоботами.

Застарілий принт знову потрапив у тренди: як його стилізувати

Квітковий принт на модних показах

Таке поєднання створює версію бохо-естетики, доповнену гранжевими деталями. Водночас квітковий мотив більше не обмежується сукнями. У новому сезоні його можна побачити на вовняних пальтах, жакардових куртках, бомберах, шкіряних куртках і навіть костюмах.

Застарілий принт знову потрапив у тренди: як його стилізувати

Квітковий принт на верхньому одязі. Джерело: instagram.com/vua_lya.brand

Щоб зробити образ виразнішим, темні квіти можна комбінувати з іншими актуальними відтінками сезону. Бордовий, томатно-червоний і шоколадно-коричневий створять стриману осінню палітру, тоді як електрично-синій або вершково-жовтий додадуть контрасту.

Застарілий принт знову потрапив у тренди: як його стилізувати

Яке взуття під сукню з квітами. Джерело: instagram.com/margapau

Взимку флористичний мотив особливо ефектно виглядатиме на вечірніх сукнях – наприклад, із вишитими маками, бахромою або великими червоними квітами на чорній тканині.

OBOZ.UA писав раніше, що літні сукні можна вдало поєднувати з осінніми елементами одягу.

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