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Правило трьох кольорів: простий стильний прийом змінить ваше життя

Олена Билім
Олена Билім
Time to read6 хв
icon 861
Правило трьох кольорів: простий стильний прийом змінить ваше життя
Поєднання трьох кольорів одягу допоможе створити стильний образ. Джерело: instagram.com/lescolonnesdesarah/

У гардеробі може бути чимало речей, але щоденний вибір одягу все одно перетворюється на справжню проблему. Часто причина полягає не в нестачі обновок, а в тому, що кольори різних елементів гардероба складно поєднати між собою.

Розв'язати цю проблему допоможе правило трьох кольорів – простий стилістичний принцип, який дає змогу створювати збалансовані та виразні образи. Він не вимагає відмовлятися від яскравих відтінків або обмежуватися лише нейтральною палітрою, а натомість допомагає грамотно розподіляти кольори в одному вбранні, зазначають стилісти myself.de.

Що таке правило трьох кольорів

Суть цього стилістичного способу полягає в тому, щоб використовувати в одному образі не більше трьох основних кольорів. При цьому враховувати варто не лише одяг, а й взуття, сумку та інші помітні аксесуари.

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Важливо, що всі речі не обов'язково мають бути різноколірними. Навпаки, повторення одного відтінку в кількох елементах допомагає об'єднати вбрання в цілісну композицію. Наприклад, колір сумки може перегукуватися з відтінком взуття або деталями верхнього одягу.

Невеликі декоративні елементи, зокрема прикраси, ґудзики та підошви контрастного кольору, зазвичай не відіграють визначальної ролі під час підбору палітри. Головне – зберігати загальний баланс і не перевантажувати образ надмірною кількістю виразних відтінків.

Як застосовувати правило трьох кольорів у повсякденному житті

Найпростіше почати з одного домінантного кольору, який займає найбільшу частину образу. Після цього можна додати ще один відтінок для доповнення та третій – для створення акценту.

Такий підхід допомагає уникнути хаотичних поєднань і водночас залишає достатньо простору для експериментів. Залежно від обраної палітри вбрання може бути стриманим, елегантним або яскравим.

1. Поєднуйте три базові кольори

Для початку варто звернути увагу на нейтральні відтінки, які легко комбінуються між собою. Чорний, білий, сірий, бежевий і темно-синій можуть стати основою повсякденного гардероба.

Правило трьох кольорів: простий стильний прийом змінить ваше життя

Поєднуйте три базові кольори. Джерело: instagram.com/lescolonnesdesarah

Наприклад, сірі штани, біла сорочка та чорне взуття створять стриманий образ, доречний у різних ситуаціях. Інший варіант – бежевий верх, темно-сині джинси та коричнева сумка.

Перевага такого поєднання полягає в тому, що жоден колір не перетягує на себе всю увагу. Водночас різні відтінки роблять образ цікавішим, ніж повністю монохромне вбрання.

2. Додайте яскравий відтінок до двох базових

Якщо хочеться урізноманітнити звичні комплекти, не обов'язково повністю змінювати гардероб. Достатньо залишити два нейтральні кольори й доповнити їх одним виразним відтінком.

Правило трьох кольорів: простий стильний прийом змінить ваше життя

Додайте яскравий відтінок до двох базових. Джерело: instagram.com/lescolonnesdesarah

Чорний і білий добре поєднуються з багатьма кольорами, тому можуть стати зручною основою для стилістичних експериментів. Наприклад, білий верх і чорні штани матимуть зовсім інший вигляд із червоним жакетом, зеленим светром або синьою сорочкою.

Цей принцип дає змогу поступово додавати до гардероба нові кольори, не купуючи одразу багато речей. До того ж яскравий елемент стає головним акцентом образу, а нейтральна основа врівноважує його.

3. Комбінуйте близькі відтінки з нейтральним кольором

Ще один спосіб створити гармонійне вбрання – обрати два кольори з однієї палітри та доповнити їх нейтральним відтінком.

Правило трьох кольорів: простий стильний прийом змінить ваше життя

Комбінуйте близькі відтінки з нейтральним кольором. Джерело: instagram.com/marcelies

Наприклад, світло-коричневий і шоколадний можна поєднати з білим, чорним або бежевим. Так само гармонійно можуть виглядати світло-зелений і насичений оливковий у комбінації із сірим чи молочним.

Подібні відтінки природно доповнюють один одного, тому підібрати їх зазвичай простіше, ніж три контрастні кольори. Водночас різниця в насиченості та глибині тонів додає образу об'єму й виразності.

4. Використовуйте джинси як основу образу

Сині джинси – один із найзручніших елементів гардероба для тих, хто не хоче витрачати багато часу на підбір одягу. Хоча денім також варто враховувати в загальній колірній палітрі, він добре поєднується з великою кількістю відтінків.

Правило трьох кольорів: простий стильний прийом змінить ваше життя

Джинси як основа. Джерело: instagram.com/theweeklyfashionista

Щоб створити вдалий комплект, достатньо обрати джинси, а потім підібрати до них два кольори для інших речей та аксесуарів. Наприклад, синій денім можна доповнити білою футболкою та червоними кедами. Інший варіант – джинси, бежевий светр і коричнева сумка.

Такий підхід особливо зручний для повсякденних образів, адже дає змогу використовувати вже наявні речі й швидко знаходити нові комбінації.

5. Повторюйте яскравий колір у кількох деталях

Насичений відтінок може мати випадковий вигляд, якщо він з'являється лише в одному елементі й нічим не підтримується. Щоб цього уникнути, стилісти радять повторювати його в різних частинах образу.

Правило трьох кольорів: простий стильний прийом змінить ваше життя

Повторюйте яскравий колір у кількох деталях. Джерело: instagram.com/catherinevilhem

Наприклад, червону сумку можна поєднати з взуттям із червоними деталями або доповнити вбрання невеликим аксесуаром того самого кольору. Якщо основою стануть чорний, білий чи сірий, яскраві елементи матимуть особливо виразний вигляд.

Повторення відтінків створює візуальний зв'язок між речами та допомагає зробити комплект цілісним. При цьому не потрібно, щоб усі аксесуари були абсолютно однакового кольору: достатньо близьких тонів або невеликих кольорових акцентів.

6. Поєднуйте два яскраві кольори з нейтральною основою

Правило трьох кольорів не означає, що потрібно відмовлятися від сміливих модних рішень. Якщо хочеться додати до образу одразу два насичені відтінки, їх можна врівноважити третім – спокійнішим.

Правило трьох кольорів: простий стильний прийом змінить ваше життя

Поєднуйте два яскраві кольори з нейтральною основою. Джерело: instagram.com/yasminbright

Наприклад, синій і помаранчевий можна поєднати з білим, а рожевий і червоний – із чорним або сірим. Щоб образ виглядав гармонійно, варто стежити за пропорціями: один із яскравих кольорів може бути основним, а інший – виконувати роль акценту.

Додатково можна повторити один із цих відтінків у сумці, взутті чи іншому аксесуарі. Так кольорова композиція матиме більш продуманий вигляд, а вбрання не здаватиметься надто строкатим.

OBOZ.UA пропонує дізнатися про 6 способів урізноманітнити осінній образ.

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