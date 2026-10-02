Мокрі вії: як зробити трендовий осінній макіяж

Мокрі вії – один із головних акцентів осіннього макіяжу, який уже привертає увагу у світі краси. Тренд передбачає не недбало розмазану туш, а навмисно сформовані, чітко окреслені вії з легким глянцевим ефектом.

Вони збираються у невеликі пучки, завдяки чому погляд стає більш виразним навіть без складного макіяжу очей. Стилісти з myself.de розповіли, кому підійде такий образ і як повторити його самостійно.

Що таке ефект мокрих вій

Назва тренду буквально описує його зовнішній вигляд: вії здаються трохи вологими, блискучими та ніби щойно вкритими крапельками води. Водночас ефект створюється за допомогою косметики, тому він має виглядати акуратно, а не як випадково розмазана туш. Головна особливість такого макіяжу – вії не розділяють на безліч окремих волосків, а навмисно об'єднують у невеликі загострені пучки.

Макіяж очей, коли вії мокрі. Джерело: instagram.com/nikki_makeup

Такий спосіб робить погляд більш графічним і виразним. Особливо цікаво мокрі вії виглядають у поєднанні з характерною осінньою палітрою – коричневими, бордовими, винними та ягідними відтінками. При цьому решту макіяжу можна залишити максимально стриманою, щоб основний акцент залишався на очах.

Кому підійдуть мокрі вії

Як зробити трендові мокрі вії. Джерело: instagram.com/naokoscintu

Мокрі вії легко адаптувати як для повсякденного, так і для більш вечірнього образу. Для денного макіяжу їх можна поєднати з коричневими тінями, натуральним тоном шкіри та нюдовою помадою або блиском. Якщо ж додати темну підводку чи smoky eyes, погляд стане значно драматичнішим і виразнішим.

Тренд також не вимагає складної техніки макіяжу очей. Він підійде тим, хто хоче підкреслити погляд, але не прагне наносити багато тіней чи створювати складні графічні лінії. Особливо доречним такий варіант може бути для власниць коротких або прямих вій, яким хочеться додати їм візуальної довжини та чіткості.

Як зробити мокрі вії

Спочатку нанесіть на натуральні вії водостійку туш, ретельно профарбовуючи їх від коренів до кінчиків. Вона допоможе додати довжини та зафіксувати форму. За бажанням можна доповнити образ кількома окремими накладними віями, розміщуючи їх якомога ближче до лінії росту натуральних волосків. Після цього нанесіть ще один тонкий шар туші, щоб натуральні та накладні вії виглядали більш цілісно. Не варто перевантажувати їх великою кількістю продукту, адже для трендового ефекту важливі не стільки об'єм, скільки чіткість і характерне об'єднання вій у пучки. На завершальному етапі чистим пінцетом дуже обережно з'єднайте кілька вій разом.

Формуйте невеликі групи, залишаючи між ними проміжки, щоб макіяж не виглядав суцільним шаром туші. Саме такі злегка загострені пучки створюють характерний ефект "мокрих" вій і перетворюють простий осінній макіяж на актуальний б'юті-образ.

Мокрі вії. Джерело: instagram.com/nikki_makeup

OBOZ.UA також пропонує лайфхак, щоб вії стали довшими та густішими.