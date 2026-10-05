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Який манікюр зробити у жовтні: 6 безпрограшних кольорів

Олена Билім
Олена Билім
Time to read3 хв
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Який манікюр зробити у жовтні: 6 безпрограшних кольорів
Ідеї для манікюру на осінь. Джерело: instagram.com/f.o.x_nails.romania

Жовтень традиційно змінює палітру не лише в гардеробі, а й у манікюрі, пропонуючи перейти від літніх пастельних кольорів до глибших і тепліших відтінків. У 2026 році серед актуальних варіантів особливо виділяються насичені сливові, опівнічний синій, чорний, теракотовий і бордовий кольори.

Майстриня манікюру з Лондону Метті Френсіс поділилася з Who What Wear ідеями для осіннього манікюру. Вона назвала шість відтінків, які допоможуть створити актуальний осінній образ у жовтні.

Сливовий

Глибокий сливовий відтінок чудово відповідає осінньому настрою та додає манікюру вишуканості. Насичений колір виглядає елегантно як на коротких, так і на довгих нігтях, а його темна ягідна основа робить образ виразним.

Який манікюр зробити у жовтні: 6 безпрограшних кольорів

Сливові нігті. Джерело: instagram.com/raelondonnails

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Такий варіант підійде тим, хто шукає альтернативу класичному бордовому, але хоче зберегти глибину осінньої палітри. Для глянцевого покриття можна обрати відтінок Sole Mate від Essie, який має насичений сливовий тон.

Опівнічний синій

Темно-синій поступово стає одним із головних кольорів холодного сезону. На відміну від ніжного блакитного, який частіше асоціюється з весняними та літніми образами, глибокий синій добре поєднується з осіннім одягом.

Який манікюр зробити у жовтні: 6 безпрограшних кольорів

Синій манікюр. Джерело: instagram.com/themaniclub

Відтінок нагадує нічне небо та особливо ефектно виглядає з глянцевим фінішем. Такий манікюр може стати стриманою альтернативою чорному, водночас залишаючись достатньо насиченим для жовтневого образу.

Чорний

Чорний лак залишається безпрограшною класикою, яка повертається до актуальної осінньої палітри практично щороку. У жовтні він особливо доречний, адже добре вписується в атмосферу Гелловіну та образи з драматичними акцентами.

Який манікюр зробити у жовтні: 6 безпрограшних кольорів

Чорні нігті. Джерело: instagram.com/paintedbyjools

Щоб манікюр виглядав сучасно, варто зробити ставку на чистий чорний колір із блискучим покриттям. Такий варіант нагадує гелевий манікюр і пасує як до повсякденного вбрання, так і до вечірніх образів.

Теракотовий манікюр

Теплі теракотові відтінки ідеально передають кольори жовтневої природи. Цегляно-помаранчева гама з коричневими та червонуватими нотами нагадує гарбузи, осіннє листя та теплі пряні напої.

Який манікюр зробити у жовтні: 6 безпрограшних кольорів

Теракотові нігті. Джерело: instagram.com/matejanova

Теракотовий манікюр стане цікавим вибором для тих, хто хоче відійти від звичних темних лаків. Він виглядає теплим і затишним, а водночас залишається достатньо насиченим, щоб відповідати головним настроям осені.

Глибокий бордовий манікюр

Глибокий бордовий, близький до відтінку червоного вина, давно став одним із символів осіннього манікюру. Його перевага полягає в універсальності: такий колір можна поєднувати і з нейтральними речами, і з насиченими осінніми відтінками.

Який манікюр зробити у жовтні: 6 безпрограшних кольорів

Бордовий манікюр. Джерело: instagram.com/matejanova

Особливо елегантно виглядає класичний колір – майже чорний бордовий колір із червоним підтоном. Він надає нігтям доглянутого вигляду та добре підходить для тих, хто хоче замінити звичайний чорний більш м'яким, але не менш глибоким відтінком.

Молочно-ліловий манікюр

Для прихильниць світлого манікюру восени також є актуальний варіант. Молочний ліловий поєднує ніжність пастельної гами з приглушеним відтінком, завдяки чому він не виглядає виключно літнім.

Який манікюр зробити у жовтні: 6 безпрограшних кольорів

Молочно-лілові нігті. Джерело: instagram.com/bynatashad

Такий колір особливо підійде тим, хто поки не готовий переходити на темну осінню палітру. Щоб зробити манікюр більш сучасним, можна обрати матове покриття: воно підкреслить м'який ліловий тон і надасть нігтям незвичного оксамитового ефекту.

OBOZ.UA писав про оксамитовий манікюр, що став хітовим цієї осені.

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