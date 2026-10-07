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Не лише коричневі відтінки: трендові дизайни нігтів для осені

Олена Билім
Олена Билім
Time to read3 хв
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Не лише коричневі відтінки: трендові дизайни нігтів для осені
Ідеї для осіннього манікюру. Джерело: Для колажу використано світлини з unsplash.com

Осінній манікюр виходить за межі звичної палітри бордових, шоколадних і теракотових відтінків. У новому сезоні майстри пропонують експериментувати з тваринними принтами, дзеркальними покриттями та декоративними елементами.

Серед актуальних варіантів є як стримані дизайни для повсякденного образу, так і ефектні рішення для тих, хто любить помітний манікюр. Стилісти з myself.de порадили п'ять трендів, які допоможуть по-новому поглянути на осінній дизайн нігтів.

Оленячий принт

Не лише коричневі відтінки: трендові дизайни нігтів для осені

Нігті оленя Бембі. Джерело: instagram.com/vintage_kuwait

Тваринні мотиви залишаються актуальними, але восени замість звичного леопардового малюнка увагу привертає принт, натхненний забарвленням оленя. Тепла коричнево-карамельна основа доповнюється нерівномірними світлими плямами, що нагадують природний візерунок шерсті.

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Такий дизайн має м'якший вигляд, ніж контрастні леопардові або зеброві мотиви. Особливо вдало він виглядає як акцент на кількох нігтях мигдалеподібної форми, тоді як решту можна залишити однотонними.

Мокко зі скляним ефектом

Не лише коричневі відтінки: трендові дизайни нігтів для осені

Скляні нігті еспресо. Джерело: instagram.com/thelittleproject_

Поєднання кавових відтінків із глянцевим покриттям перетворює звичний коричневий манікюр на більш сучасний варіант. Напівпрозорий ефект створює враження, ніби нігтьова пластина вкрита тонким шаром коричневого скла, який відбиває світло.

Мокко-манікюр пасує як коротким нігтям із м'яко квадратною формою, так і довшим мигдалеподібним. Головний акцент цього дизайну – максимально гладке та блискуче покриття.

Нігті з шипами

Не лише коричневі відтінки: трендові дизайни нігтів для осені

Нігті з шипами. Джерело: instagram.com/athensnailslashes_johnscreek

Для прихильниць мінімалізму підійде незвичайний дизайн із невеликими металевими крапками вздовж зовнішнього краю нігтя. Вони нагадують крихітні заклепки або шипи та додають навіть стриманому манікюру виразної деталі.

Щоб дизайн залишався елегантним, декору не повинно бути забагато. Невеликі металеві акценти краще розташовувати на достатній відстані один від одного, залишаючи частину нігтьової пластини без прикрас.

Лісово-зелений хром

Не лише коричневі відтінки: трендові дизайни нігтів для осені

Нігті кольору хвої. Джерело: instagram.com/gossipandgloss

Насичений зелений відтінок восени отримує ефектне хромоване переосмислення. Цей відтінок поєднує глибокий ялицевий колір із дзеркальним блиском, через що покриття може змінювати візуальний відтінок залежно від освітлення.

На нігтях можна побачити переливи від хакі до смарагдового та темно-зеленого. Найкраще такий ефект підкреслює коротка квадратна форма нігтів, яка робить яскраве покриття більш сучасним.

Великі блискітки

Не лише коричневі відтінки: трендові дизайни нігтів для осені

Нігті з лелітками. Джерело: instagram.com/luckedoutbeautystudio

Осінній манікюр не обов'язково має бути стриманим, тому ще одним актуальним варіантом стають великі блискітки. Великі світловідбивні елементи створюють виразний блиск і можуть перетворити навіть просте покриття на святковий дизайн.

Щоб манікюр не виглядав надто перевантаженим, великі блискітки можна наносити на прозору, бежеву або ніжно-рожеву основу. Такий варіант особливо доречний для вечірніх образів і святкових подій, але за правильно підібраної кількості декору його можна носити й у повсякденному житті.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які 5 дизайнів манікюру будуть в тренді цієї осені.

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