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Ідеальні для тонкого волосся: які короткі зачіски створюють обʼєм

Олена Билім
Олена Билім
Time to read4 хв
icon 3,2 т.
Ідеальні для тонкого волосся: які короткі зачіски створюють обʼєм
Зачіски для тонкого волосся. Джерело: magnific.com

Тонке волосся часто швидко втрачає прикореневий об'єм і вже за кілька годин після укладання може виглядати пласким. Одна з причин полягає в тому, що довгі пасма мають більшу вагу та сильніше притискаються до голови.

Коротша довжина знімає частину цього навантаження, завдяки чому волосся легше підіймається біля коренів, зазначають стилісти з myself.de. Однак важливо правильно вибрати форму стрижки, адже надмірне філірування або велика кількість шарів можуть, навпаки, зробити пасма візуально рідшими.

Що врахувати під час стрижки тонкого волосся

Вибір зачіски залежить не лише від її популярності, а й від густоти волосся, його природної текстури та стану кінчиків. Надмірне філірування може зробити пасма легкими та візуально рідкими, тому часто краще залишати щільний, акуратний зріз.

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Шарування також можливе, але воно має бути помірним. Особливо важливо правильно визначити довжину – бажано, щоб зріз припадав на ділянку, де волосся ще виглядає достатньо густим.

Ідеальні для тонкого волосся: які короткі зачіски створюють обʼєм

Як додати об'єму короткому волоссю. Джерело: magnific.com

Як укласти коротке тонке волосся для об'єму

Для тонкого волосся краще використовувати невелику кількість легких засобів. Мус для прикореневого об'єму або спеціальний спрей можна нанести перед сушінням, а під час роботи феном підіймати корені за допомогою круглої щітки.

Додаткову текстуру можуть забезпечити сухий шампунь або легкий текстуруючий спрей. Ще один простий спосіб – періодично змінювати бік проділу: це допомагає підняти корені та не дає волоссю постійно прилягати до голови в одному напрямку.

Класична піксі

Коротка піксі – один із найпростіших способів надати тонкому волоссю виразнішої форми. Коротко підстрижені боки у поєднанні з трохи довшим верхом створюють структуру та дозволяють легко підіймати волосся біля коренів.

Ідеальні для тонкого волосся: які короткі зачіски створюють обʼєм

Піксі. Джерело: instagram.com/gitabass

Для щоденного укладання не знадобиться багато засобів. Невеликої кількості текстуруючого спрею або крему достатньо, щоб виділити окремі пасма та додати верхній частині зачіски рухливості.

Біксі

Біксі поєднує риси піксі та боба, тому стане компромісом для тих, хто не готовий до дуже короткої стрижки. Волосся залишається достатньо довгим для різних варіантів укладання, але водночас не має зайвої ваги, яка могла б позбавляти його об'єму.

Ідеальні для тонкого волосся: які короткі зачіски створюють обʼєм

Біксі. Джерело: instagram.com/yukari.makeup

Легкі шари додають пасмам руху, проте кінці не варто сильно проріджувати. Акуратна щільність на кінчиках допомагає зберегти враження більш густого волосся.

Блант-боб

Блант-боб вирізняється рівним зрізом без сильної градуйованості. Така техніка особливо вигідна для тонкого волосся, оскільки однакова довжина формує щільний контур і робить кінчики візуально масивнішими.

Ідеальні для тонкого волосся: які короткі зачіски створюють обʼєм

Блант-боб. Джерело: instagram.com/katrinakleinmakeup

Оптимальним варіантом може стати довжина до підборіддя або трохи вище. Гладке укладання підкреслить чіткий зріз, а м'які хвилі додадуть зачісці додаткової динаміки.

Французький боб

Французький боб зазвичай закінчується біля підборіддя або трохи вище та часто доповнюється чубчиком. Його компактна форма не потребує великої кількості волосся, щоб виглядати виразно.

Ідеальні для тонкого волосся: які короткі зачіски створюють обʼєм

Французький боб. Джерело: іnstagram.com/rena.calhoun

Цю стрижку необов'язково укладати до ідеальної гладкості. Легка недбалість, природна текстура або м'які хвилі допоможуть створити додаткове відчуття об'єму та зроблять образ невимушеним.

Міксі

Міксі поєднує коротку піксі з елементами малета. Волосся зверху залишається коротшим, тоді як біля вух і на потилиці пасма трохи подовжуються.

Ідеальні для тонкого волосся: які короткі зачіски створюють обʼєм

Міксі. Джерело: instagram.com/rickyfraserhair

Контраст довжин створює рух і допомагає тонкому волоссю виглядати фактурніше. Для укладання достатньо невеликої кількості текстуруючого спрею або пасти, якою можна підкреслити окремі пасма.

Короткий боб із проділом набік

Іноді для візуального збільшення об'єму не потрібно змінювати саму стрижку. Короткий боб із прямим зрізом можна просто укласти з боковим проділом – завдяки цьому пасма падають в іншому напрямку, а корені підіймаються.

Ідеальні для тонкого волосся: які короткі зачіски створюють обʼєм

Боб з боковим проділом. Джерело: instagram.com/jentioseco

Особливо вдало такий спосіб працює з каре до підборіддя. Змінити проділ можна самостійно за кілька хвилин, тому це простий спосіб освіжити зачіску без відвідування перукаря.

OBOZ.UA принагідно пропонує варіанти зачісок, що візуально омолоджують обличчя.

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