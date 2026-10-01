Осінній сезон 2026 року пропонує відійти від надто суворого гладкого пучка на користь розслабленої укладки. Одним із трендових варіантів стала австралійська зачіска Slick Back, у якій волосся зачесане назад, але зберігає м’якість і природний вигляд.

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Такий стиль допомагає створити вишуканий образ навіть у похмуру та вітряну погоду. До того ж зачіску нескладно повторити вдома, а її форма добре поєднується з популярним осіннім одягом, зазначають стилісти з myself.de.

Що таке австралійська зачіска Slick Back

Slick Back можна назвати сучасною та менш суворою версією класичної гладкої укладки. Волосся зачісують назад, надаючи йому легкого блиску, проте уникають надмірного ефекту від гелю.

Для зачіски характерні гладка поверхня, волосся, спрямоване від обличчя назад, а також невеликий об’єм у верхній частині голови. Саме поєднання акуратності та легкої недбалості робить цю укладку актуальною альтернативою класичному гладкому пучку.

Чому Slick Back підходить для осені

Особливість цього тренду – поєднання природності з естетикою блискучих зачісок у стилі 2000-х. Волосся має виглядати доглянутим і зібраним, але при цьому укладка не повинна здаватися надто формальною.

Slick Back легко адаптувати до різних ситуацій. Зачіска пасуватиме для повсякденного образу, але водночас не виглядатиме недоречно на більш офіційній події.

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Є в неї й практична перевага саме для осінньої погоди. Передні пасма прибрані від обличчя та зафіксовані, тому вітер і волога не так легко зіпсують укладку. Водночас інша частина волосся може залишатися вільною, завдяки чому результат не виглядає надто строгим.

Slick Back особливо гармонійно поєднується з блейзерами, шкіряними куртками, тренчами та затишними трикотажними речами.

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Як зробити зачіску Slick Back

Повторити модну укладку можна самостійно. Головне – не перевантажувати волосся засобами для фіксації, адже задум зачіски полягає у поєднанні гладкості та рухливості.

1. Почніть із сухого волосся

Попри блискучий фініш, волосся перед укладанням має бути сухим. Це допоможе зменшити ризик ламкості та дасть більше контролю під час роботи із зачіскою.

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2. Нанесіть засіб для укладання

Розподіліть по волоссю легкий крем або гель – від коренів до кінчиків. Засобу має бути небагато, щоб волосся залишалося гнучким, а зачіска не перетворилася на надто жорстку конструкцію.

3. Залиште передні пасма

На початку відокремте кілька пасом або чубчик і не прибирайте їх одразу. Це дозволить краще контролювати фінальну форму укладки.

4. Зачешіть волосся назад

М’якою щіткою акуратно направте основну масу волосся до потилиці та зберіть її в косу.

5. Додайте об’єму на маківці

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Це один із ключових моментів зачіски. Перед тим як остаточно закріпити волосся, обережно підніміть його біля маківки, створюючи невеликий об’єм.

6. Приберіть передні пасма

Тепер можна зачесати назад частини волосся, які залишалися вільними, та акуратно з'єднати їх з основною укладкою.

7. Зафіксуйте результат

На завершення нанесіть трохи легкого лаку для волосся. Він допоможе зберегти форму, але не повинен зробити волосся липким або надто жорстким.

Кому підійде Slick Back

Ця укладка може працювати з різними типами волосся. Тонкому волоссю невеликий об’єм біля коренів допомагає надати виразнішої форми, тоді як густе волосся завдяки гладкій укладці отримує чіткішу структуру.

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Якщо волосся дуже тонке, перед створенням зачіски можна скористатися невеликою кількістю текстурувального спрею або пудри для об’єму. Це допоможе уникнути надто плаского результату.

У підсумку Slick Back дає змогу отримати доглянутий і модний вигляд без суворості, характерної для класичного гладкого пучка, що робить її зручним варіантом для осінніх образів.

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