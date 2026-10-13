Загинула людина, є пошкодження: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото
В області працювали сили ППО.
Джерело: МВС
Країна-терорист РФ протягом 12-13 жовтня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є пошкодження, загинула людина.
Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.
Російський обстріл
"Ворог продовжує атакувати Київщину. За останню добу одна людина загинула, ще троє отримали травми", – йдеться в повідомленні.
За інформацією КОВА, загалом в регіоні внаслідок ворожих атак було пошкоджено 21 об’єкт. З них 11 приватних домоволодінь, 4 транспортні засоби, приміщення адміністративних будівель, будинок культури, заклад освіти, складську будівлю та об’єкт інфраструктури.
Наслідки чергового удару РФ по Київщині.
Джерело: Поліція Київщини
Наслідки чергового удару РФ по Київщині.
Джерело: Поліція Київщини
Наслідки чергового удару РФ по Київщині.
Джерело: Поліція Київщини
Так у Броварському районі пошкоджено 2 приватні домоволодіння та автомобіль. У Бучанському – 9 приватних домоволодінь, 2 транспортні засоби, складську будівлю. На Білоцерківщині – приміщення адміністративної будівлі, будинок культури, заклад освіти та транспортний засіб. На Фастівщині – об’єкт інфраструктури.
Атаки РФ не зупиняються
Вже у вівторок, 13 жовтня, очільник КОВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Бучанському районі внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа складської будівлі. До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Як повідомляв OBOZ.UA, росія у вівторок, 13 жовтня, зранку завдала чергового терористичного удару по Києву. У Дарницькому районі столиці уламки дрона пошкодили приватний будинок.
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