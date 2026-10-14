Є постраждалий, пошкоджено понад 20 об’єктів: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину

Країна-терористка РФ протягом 13 жовтня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є постраждалий, пошкоджено понад 20 об’єктів.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"Ворог продовжує атакувати Київщину ударними дронами, а вночі застосовував балістичне озброєння. Під ударом – цивільні об’єкти, енергетична інфраструктура, житло людей, складські та виробничі приміщення, заклади торгівлі", – йдеться в повідомленні.

За словами очільника КОВА, за останню добу на Київщині травмовано одну людину, загалом пошкоджено 22 об’єкти.

Так, у Бучанському районі пошкоджено 19 об’єктів: складське, нежитлове та виробниче приміщення, три автомобілі, інфраструктурні обʼєкти, приватне домоволодіння та заклади торгівлі.

У Обухівському – обʼєкт інфраструктури. У Бориспільському – пошкоджено заклад дошкільної освіти та приватне домоволодіння.

"Ворог цілеспрямовано атакує об’єкти, від яких залежить повсякденне життя людей. Всі оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів", – додав Ткаченко.

Як повідомляв OBOZ.UA, вранці 14 жовтня російські війська завдали ударів балістикою по Києву. Під атакою опинилися об'єкти енергетики. Після серії вибухів на лівобережній частині столиці зникла електроенергія, перебої зі світлом фіксуються і на правому березі, відомо про постраждалих та загиблих.