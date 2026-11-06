Є постраждалі, пошкоджено об’єкти енергетики: в КОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київщину. Фото

Країна-терористка РФ у ніч на 6 листопада продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є постраждалі, пошкоджено, зокрема, об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"На жаль, внаслідок нічної ворожої атаки на Київщині травмовано трьох людей у Бориспільському районі", – йдеться в повідомленні.

За словами очільника КОВА, внаслідок російського терору сталася пожежа у приватному житловому будинку та господарській будівлі – обидві споруди повністю знищені.

Наслідки чергової російської атаки. Джерело: Поліція Київщини

Наслідки чергової російської атаки. Джерело: Поліція Київщини

Травм зазнали троє місцевих жителів. Двоє з них отримали гостру реакцію на стрес, ще один чоловік – черепно-мозкову травму та садна кінцівки. Усім надали необхідну медичну допомогу на місці.

Наслідки чергової російської атаки. Джерело: Поліція Київщини

У Білоцерківському та Обухівському районах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Також на Обухівщині вибуховою хвилею пошкоджено вікна в навчальному корпусі та гуртожитку закладу освіти.

Згодом у поліції Київщини уточнили, що кількість постраждалих збільшилась до п'яти.

Що передувало

У ніч проти 6 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 227 БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 196 цілей.

Як повідомляв OBOZ.UA, у четвер, 5 листопада, від отриманих внаслідок російської атаки травм померла 66-річна жінка. Лікарі майже місяць боролись за її життя.