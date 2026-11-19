Є загибла, постраждалі, атакована енергетична інфраструктура: що відомо наслідки чергового удару РФ по Київщині. Фото

Протягом 18-19 листопада, країна-агресор РФ продовжила атакувати Київщину. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є загибла, постраждалі, зафіксовано пошкодження.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Терористична атака РФ

"Ворог продовжує атакувати Київщину ударними безпілотниками. За останню добу наслідки зафіксовано у двох районах області. На жаль, постраждали четверо людей у Вишгородському районі, серед них – одна дитина. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Під ударом ворога опинилися оселі людей, транспортні засоби, підприємства та енергетична інфраструктура", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в Київській ОВА, у Вишгородському районі пошкоджено 29 приватних будинків, 19 транспортних засобів, два виробничо-складські приміщення та енергетичний обʼєкт. У Фастівському – одне приватне домоволодіння.

Ворог знову атакував столичний регіон. Джерело: ДСНС Київщини

Ворог знову атакував столичний регіон. Джерело: ДСНС Київщини

Ворог знову атакував столичний регіон. Джерело: ДСНС Київщини

Ворог знову атакував столичний регіон. Джерело: ДСНС Київщини

Ворог знову атакував столичний регіон. Джерело: ДСНС Київщини

Ворог знову атакував столичний регіон. Джерело: ДСНС Київщини

Ворог знову атакував столичний регіон. Джерело: ДСНС Київщини

Повторна атака

Як повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко, в четвер, 19 листопада, внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі був частково зруйновано приватний житловий будинок. Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1982 року народження.

Ще одна людина – чоловік 1977 року народження – отримав порізи кінцівок та гостру реакцію на стрес. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Що передувало

Країна-терористка РФ в середу, 18 листопада, вкотре атакувала Київ. Зокрема, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникло загорання, а на Печерську вони влучили в багатоповерхівку, є постраждалі.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 19 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів ворог задіяв крилаті протикорабельні ракети "Онікс" і дрони різних типів. Сили ППО знешкодили 98 цілей.