Є пошкодження, постраждала жінка: в поліції розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото

Країна-терористка РФ протягом 25 жовтня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, постраждала жінка, є пошкодження.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"Одна людина постраждала, пошкоджено будинки: ворог вкотре атакував Київщину", – йдеться в повідомленні.

Ворог знову атакував столичний регіон. Джерело: Поліція Київщини

За словами правоохоронців, у Вишгородському районі пошкоджено вісім приватних будинків та автомобіль.На Обухівщині пошкоджено домоволодіння, на жаль, внаслідок ворожої атаки поранення отримала 47-річна жінка – її госпіталізували.

Наслідки терористичної атаки РФ. Джерело: Поліція Київщини

Наслідки терористичної атаки РФ. Джерело: Поліція Київщини

Що передувало

У ніч проти 26 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 4 ракети та 140 дронів різних типів. Сили ППО знешкодили 115 цілей

Як повідомляв OBOZ.UA, уночі 26 жовтня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, легкові автівки та автобуси, а також готель, постраждали щонайменше четверо людей.