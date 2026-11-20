Вже втретє: у Києві внаслідок атаки РФ знову пошкоджено Музей другої світової війни. Подробиці та фото

У Києві в п’ятницю, 20 листопада, під час російської терористичної атаки знову постраждав Національний музей історії України у Другій світовій війні. Вибуховою хвилею пошкоджено Зал Слави та вхідну групу головного корпусу.

Про це повідомили в пресслужбі закладу. Наразі він працює у звичайному режимі.

Що відомо

"Втретє… У ніч на 20 листопада вибуховою хвилею пошкоджено Зал Слави та вхідну групу головного корпусу Музею. Це вже третє пошкодження нашого меморіального комплексу від початку повномасштабного вторгнення", – йдеться в повідомленні.

Унаслідок атаки РФ знову пош... Джерело: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua Розгорнути

Унаслідок атаки РФ знову пош... Джерело: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua Розгорнути

Унаслідок атаки РФ знову пош... Джерело: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua Розгорнути

Унаслідок атаки РФ знову пош... Джерело: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua Розгорнути

Унаслідок атаки РФ знову пош... Джерело: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua Розгорнути

Зазначається, що саме на панорамних вікнах Залу Слави експонується фотовиставка "United by Liberty" ("Об’єднані Свободою"). Її відкрили 4 липня 2026 року – у день 250-ї річниці незалежності США. Вона розповідає 140-річну історію Статуї Свободи в Нью-Йорку – символу демократії, гідності та надії для всього вільного світу. Саме її зачепила вибухова хвиля.

Унаслідок атаки РФ знову пош... Джерело: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua Розгорнути

Унаслідок атаки РФ знову пош... Джерело: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua Розгорнути

Унаслідок атаки РФ знову пош... Джерело: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua Розгорнути

Унаслідок атаки РФ знову пош... Джерело: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua Розгорнути

"Музей працює. Пам’ять не знищити. Дякуємо Захисникам і Захисницям", – додали в пресслужбі.

Повідомлення про чергову атаку на музей. Джерело: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка Росія в четвер, 19 листопада, знову атакувала Київ. Зокрема, в Подільському районі ворожий дрон влучив у триповерхову офісну будівлю, є загиблий та постраждалі.