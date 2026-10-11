Війська РФ атакували Київщину: пошкоджено десятки об’єктів, є постраждалі

Рятувальники на місці одного...

Росія знову атакувала ударними дронами Київщину. Бив ворог по житлових будинках, цивільній та енергетичній інфраструктурі регіону: пошкоджено майже 40 об'єктів.

Минулося без загиблих, однак поранень різного ступеня тяжкості зазнали четверо людей. Про наслідки терору розповіли у Київській обласній військовій адміністрації.

Ворог бив по Київській області

37 пошкоджених об'єктів та четверо постраждалих зафіксовано за останню добу у пристоличній області. Бив ворог, як завжди, по цивільних об'єктах, енергетиці та житлових будинках.

Найбільше руйнувань – в Обухівському районі.

Там пошкоджено щонайменше 18 об'єктів. З них 12 – приватні будинки.

Також руйнувань внаслідок атаки ворога на Обухівщину зазнали одна багатоповерхівка, легковий автомобіль, виробниче приміщення та об’єкти інфраструктури.

Постраждали 2 людини.

У Бучанському районі пошкоджено 11 об'єктів.

Руйнувань зазнали 4 приватні будинки, 2 складські приміщення, заклад торгівлі, підприємство та об'єкти інфраструктури.

Відомо про одного постраждалого.

Пожежу на ураженому підприємстві станом на 10:35 вдалося локалізувати. Нині вогнеборці працюють над її ліквідацією.

Наслідки удару військ РФ по... Розгорнути

Наслідки удару військ РФ по... Розгорнути

Наслідки удару військ РФ по... Розгорнути

Наслідки удару військ РФ по... Розгорнути

Наслідки удару військ РФ по... Розгорнути

Наслідки удару військ РФ по... Розгорнути

Наслідки удару військ РФ по... Розгорнути

Наслідки удару військ РФ по... Розгорнути

Наслідки удару військ РФ по... Розгорнути

Ще 5 об'єктів пошкоджено у Бориспільському районі.

Ворог завдав руйнувань приватному будинку, пошкодив приватну сонячну електростанцію, 2 легковики та об'єкт інфраструктури.

Постраждала одна людина.

У Вишгородському районі пошкоджено легкову автівку.

У Білоцерківському районі руйнувань зазнав приватний будинок.

Як повідомляв OBOZ.UA, у суботу, 10 жовтня, Росія завдала чергового удару по Києву. В Оболонському районі зафіксовано влучання в будівлю ресторану. Також росіяни атакували човнову станцію. Загалом відомо про вісьмох постраждалих.

Також наслідки атаки зафіксовано у Солом’янському та Подільському районах столиці. Пошкоджено житлові будинки і бізнес-центр.