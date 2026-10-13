Україна не отримала попередження від партнерів: Зеленський зробив заяву про удар РФ по Києву до тривоги

В понеділок, 13 жовтня, Росія завдала удару балістикою по Києву. На жаль, попередження від партнерів про запуски ракет, цього разу не було.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський. Українська сторона та міжнародні партнери розберуться, чому так сталось.

Що відомо

"Був і доволі підлий удар балістикою по Києву – п’ять ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є", – наголосив Зеленський.

Зі свого боку речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що українська сторона та міжнародні партнери розберуться, чому 12 жовтня вчасно не надійшла інформація про запуск Росією балістики по Києву, зазначивши, що такі випадки вже траплялися.

"Розвіддані, про які всі зараз говорять, бувають різні. Є, які, використовуючи супутниковий зв'язок, не лише США, а й інші країни НАТО діляться з Україною. Це про активність ворожої стратегічної авіації на аеродромах базування, це про активність кораблів у Чорному чи Каспійському морях і про виходи балістики. Бувають моменти, коли ця інформація не доходить. Це не перший випадок... Якщо цього разу були певні технічні моменти, думаю, спеціалісти розберуться. І з нашими партнерами будуть цю проблему усувати", – додав Ігнат.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму повідомив, що Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від Сполучених Штатів.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, країна-терористка Росія в понеділок, 12 жовтня, вчергове завдала удару по Києву. Зокрема, в Дарницькому районі столиці уламки дрона впали на приватний будинок, є постраждалі. Крім того, ворог завдав повторного удару ракетами ввечері.