У разі вибуху зруйнувала б усі п’ять поверхів: у Києві на Подолі з будинку вилучили бойову частину дрона. Фото та відео

У Києві вибухотехніки вилучили бойову частину російського безпілотника, який в четвер, 19 листопада, влучив у житловий будинок на Подолі. На щастя, внаслідок падіння БпЛА ніхто не постраждав.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Містян вкотре закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

"Учора внаслідок ворожої атаки БпЛА впав на житловий будинок у Подільському районі столиці. На місце події прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки главку поліції Києва", – йдеться в повідомленні.

Дрон атакував звичайний житловий будинок. Джерело: Поліція Києва

Дрон атакував звичайний житловий будинок. Джерело: Поліція Києва

Дрон атакував звичайний житловий будинок. Джерело: Поліція Києва

Як зазначили в пресслужбі, під час обстеження будівлі фахівці виявили нездетоновану бойову частину безпілотника вагою близько 50 кілограмів. За оцінками саперів, у разі детонації вибух міг спричинити руйнування усіх п’яти поверхів будівлі.

Вибухотехнік на Подолі вилуч... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

Фахівці провели розряджання бойової частини і транспортували її на підривний майданчик для подальшого знищення.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка Росія в четвер, 19 листопада, знову атакувала Київ. Зокрема, в Подільському районі ворожий дрон влучив у триповерхову офісну будівлю, є загиблий та постраждалі.