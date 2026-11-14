У Києві затримали чоловіка, який погрожував перехожим гранатою. Відео

У Києві бійці групи оперативного реагування затримали чоловіка, який погрожував перехожим гранатою. Інцидент стався в Оболонському районі.

Про це повідомили в пресслужбі столичної патрульної поліції. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Що відомо

"Оболонський район. Ми отримали повідомлення про чоловіка, який погрожував перехожим гранатою", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, на місце одразу виїхали бійці групи оперативного реагування. Вони з’ясували в очевидців прикмети чоловіка та напрямок, у якому він пішов.

Патрульні затримали чоловіка... Джерело: Скриншот із відео Розгорнути

Патрульні затримали чоловіка... Джерело: Скриншот із відео Розгорнути

Патрульні затримали чоловіка... Джерело: Скриншот із відео Розгорнути

Обстежуючи територію, бійці ГОР помітили громадянина, схожого за описом. Він намагався втекти, але його затримали. У сумці порушника також виявили гранату – на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Гранату вилучили для проведення експертизи.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, причетний до хуліганства. П’яний зловмисник влаштував стрілянину під час конфлікту, який виник через відмову дівчини з ним їхати на авто.