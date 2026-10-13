У Києві викрили ще одну жінку, яка "злила" у соцмережі позиції сил ППО Києва. Фото та відео

Співробітники СБУ викрили ще одну мешканку Києва, яка "засвітила" позиції столичної ППО у соцмережах. Ці світлини "підхопили" кремлівські пропагандисти і почали виправдовувати ними російські атаки.

Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України. Підозрюваній загрожує до 8 років позбавлення волі.

Що відомо

"Кіберфахівці Служби безпеки затримали у Києві ще одну мешканку столиці, яка сфотографувала та поширила в інтернеті позиції української ППО", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли у Службі безпеки, жінка надіслала фото розташування Сил оборони адміністратору місцевого Telegram-каналу та своїм знайомим. Невдовзі ці світлини "підхопили" кремлівські пропагандисти і почали виправдовувати ними російські атаки по Києву.

Жінка "злила" у соцмережі по... Джерело: СБУ Розгорнути

Жінка "злила" у соцмережі по... Джерело: СБУ Розгорнути

У пресслужбі наголосили, що це вже третя фігурантка, яку протягом тижня СБУ викрила на "зливі" інформації про Сили оборони у столиці. Затриманою є працівниця клінінгової компанії, яка відзняла на телефонну камеру позиції вітчизняної ППО через лобове скло власного авто, коли їхала по місту.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факт завдання шкоди державній безпеці України внаслідок публічного поширення закритих відомостей про Сили оборони.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

Підозрюваній загрожує до 8 р... Джерело: СБУ Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ за сприяння ФБР затримали у Києві засновника та адміністратора ТГ-каналу, який закликав підписників до скоєння терактів. Також він надавав інструкції з виготовлення вибухівки.