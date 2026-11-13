У Києві викрили "мага", який за гроші пропонував жінці провести обряди для зцілення дитини. Фото

У Києві правоохоронці викрили "мага", який пропонував жінці проведення обрядів для зцілення дитини. За свої "послуги" зловмисник отримав 60 тисяч гривень.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Що відомо

Так, встановили, що мешканець Києва створив сторінки на різних інтернет-платформах, де розміщував оголошення про надання "магічних" послуг, зокрема зцілення від різноманітних хвороб.

Так, у одному з месенджерів до псевдоцілителя звернулася мешканка Харківщини, 7-річний син якої має розлади здоров’я та потребує спеціалізованої медичної допомоги. Сподіваючись на одужання дитини, мати натрапила на оголошення про нібито можливість зцілення за допомогою "магічних" ритуалів.

"Маг" пропонував жінці прове... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

"Чоловік переконав потерпілу у необхідності проведення платних консультацій та спеціальних дистанційних "обрядів", які начебто мали допомогти вилікувати хлопчика, попри те, що стан дитини не підлягає лікуванню, а потребує виключно корекційної підтримки фахівців. Відтак, зловживаючи довірою та вразливим станом жінки, підозрюваний отримав від неї 60 тисяч гривень", – уточнили в поліції.

Як додали в прокуратурі Києва, крім "магічних послуг" та "марафонів", чоловік заробляв продажем статуеток "золотого буйвола, який допомагає мільйонерам", а також диво-свічок, що допомагають зняти "порчу". Купити їх можна було за 9000 та 1300 гривень відповідно.

Зловмисник пропонував людям... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

Зловмисник пропонував людям... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

Зловмисник пропонував людям... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

Зловмисник пропонував людям... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

Зловмисник пропонував людям... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

Зловмисник пропонував людям... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

Для збільшення кількості підписників своїх сторінок чоловік робив "розклади карт" на перебіг війни. А також "віщував", що киян з правого на лівий берег міста возитимуть баржами.

За фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) ведеться досудове розслідування, а "магу" повідомили про підозру.

Підозрюваному загрожує до во... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

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