У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено павільйон кіностудії Довженка. Подробиці, фото та відео
Внаслідок російської атаки п...
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Вночі середи, 7 жовтня, країна-терористка Росія завдала чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілу було пошкоджено трипавільйонний корпус на кіностудії Довженка.
Про це повідомили в пресслужбі студії. На місці продовжують працювати усі екстрені служби.
Що відомо
"Знову важка ніч та ранок поганих новин. Від масованої ракетної атаки постраждав трипавільйонний корпус кіностудії Довженка", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок російської атаки п...
Джерело: facebook.com/dovzhenkofilmstudios
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Внаслідок російської атаки п...
Джерело: facebook.com/dovzhenkofilmstudios
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Як зазначили в пресслужбі, інформації про загиблих наразі немає. На опублікованих фото та відео можна побачити наслідки терористичного удару Росії. Зокрема, після влучання у будівлі виникла пожежа.
Варто додати, що це не перший раз ворог завдіє подібних ударів. У ліпні 2025 року анаслідок російської терористичної атаки в Києві також було зафіксовано пошкодження на території Національної кіностудії імені Олександра Довженка. Зокрема, вибухова хвиля вибила близько 90 вікон, постраждали виробничі приміщення.
Внаслідок російської атаки п...
Джерело: facebook.com/dovzhenkofilmstudios
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Що передувало
Уночі Росія завдала балістичного удару по Києву. Наслідки ворожої атаки зафіксовано у кількох районах столиці.
Як повідомляв OBOZ.UA, уночі середи, 7 жовтня, Росія завдала чергового комбінованого удару по Києву. У Дарницькому районі після обстрілу у дворі серед багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету.
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