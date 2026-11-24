У Києві внаслідок ДТП перекинулась машина швидкої допомоги: є постраждалі. Подробиці та фото

У Голосіївському районі Київської області сталась ДТП за участі легковика та карети швидкої допомоги. Внаслідок зіткнення спецтранспорт перекинувся на бік, є постраждалі.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Усі обставини аварії встановлять слідчі.

Що відомо

За словами правоохоронців, ДТП сталась в понеділок, 23 листопада, близько 20:00 у Голосіївському районі на вулиці Самійла Кішки.

ДТП сталась у Голосіївському... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

ДТП сталась у Голосіївському... Джерело: ДСНС Києва Розгорнути

Попередньо було встановлено, що водій спецавтомобіля з увімкненими проблисковими маячками почав розвертатись на дорозі та зіткнувся із автомобілем Hyundai, який рухався позаду. Від удару легковик відкинуло на два припарковані авто, а машина швидкої допомоги перекинулася на бік.

Унаслідок ДТП перекинулась м... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

Унаслідок ДТП перекинулась м... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

"Внаслідок ДТП постраждали двоє осіб: у 58-річного водія спецтранспорту діагностовано закриту черепно-мозкову травму та закриту травму грудної клітини. А в 33-річного пацієнта, що перебував у машині медиків під час автопригоди, діагностовані черепно-мозкова травма, закрита травма хребта та забої ніг", – уточнили в поліції.

Внаслідок ДТП постраждав пац... Джерело: ДСНС Києва Розгорнути

Внаслідок ДТП постраждав пац... Джерело: ДСНС Києва Розгорнути

У пресслужбі додали, що на момент аварії обидва водії були тверезі, а постраждалих госпіталізували. Після встановлення всіх обставин ДТП події буде надана належна правова кваліфікація.

На місці працювали поліцейсь... Джерело: ДСНС Києва Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, в Печерському районі Києва в понеділок, 23 листопада, легковик на швидкості в’їхав в електроопору. Сила удару була такою, що стовп буквально опинився в салоні машини, повністю зів’явши передню частину авто – на жаль, водій загинув.