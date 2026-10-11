У Києві уламок російського БпЛА влучив у перехожого. Відео

У Солом’янському районі Києва уламок російського безпілотника влучив у чоловіка. Він перебував на вулиці під час повітряної тривоги.

Про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний". Там також опублікували відео інциденту.

Під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті або іншому безпечному місці. Уламки збитих безпілотників можуть становити смертельну небезпеку для людей.

Нагадаємо, у ніч проти 11 жовтня Росія атакувала Україну 116 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 94 ворожі дрони.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 10 жовтня Росія завдала ракетного удару по Києву. Пошкоджень зазнали будівлі та автомобілі в Оболонському, Солом’янському й Подільському районах. Внаслідок атаки постраждали щонайменше восьмеро людей.

Як писав OBOZ.UA, 4 жовтня в Дарницькому районі столиці уламки російського безпілотника впали на припаркований автомобіль і відкриту територію однієї зі шкіл.