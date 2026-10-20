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У Києві уламки дронів упали на будівлі медичних закладів у кількох районах: є пошкодження та постраждалі. Відео

Дмитро Кропивницький

Росія вкотре атакувала Київ

Країна-терористка Росія у вівторок, 20 жовтня, вкотре атакувала Київ. У Солом'янському районі уламки ворожого дрону впали на будівлю медичного закладу.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації. Мешканців столиці закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

"У Солом'янському районі уламки впали на будівлю медичного закладу. Екстрені служби слідують на місце події", – йдеться в повідомленні.

Наслідки ворожої атаки.

Джерело: Скриншот із відео

О 13:53 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі влучання БпЛА в верхній поверх будівлю медзакладу. Є часткове руйнування даху. У Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території неподалік від житлових будинків.

О 14:21 мер поінформував, що у Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на залізничні колії. Пожежі немає.

О 15:25 в КМВА повідомили, що, за попередньою інформацією, у Голосіївському районі уламки впали на будівлю медичного закладу.

О 16:08 Кличко повідомив, що в Голосіївському районі внаслідок влучання уламків у будівлю медичного закладу постраждали двоє людей. Допомогу постраждалим медики надали на місці. Згодом у КМВА уточнили, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до 3 осіб.

Що передувало

У вівторок, 20 жовтня, Росія завдала чергового удару по Київській області. У Фастівському районі внаслідок атаки дрона на автодорозі "Київ – Одеса" загорілись автомобілі, є загиблі та поранені.

Як повідомляв OBOZ.UA, уночі 20 жовтня російська окупаційна армія продовжила тероризувати Київську область. Внаслідок ворожих ударів загинули три людини, ще шестеро постраждали.

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