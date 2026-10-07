У Києві у дворі багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету. Подробиці та фото

Вночі середи, 7 жовтня, Росія завдала чергового комбінованого удару по Києву. У Дарницькому районі після обстрілу у дворі серед багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Містян закликали не наближатися до місця проведення робіт.

Що відомо

"У Дарницькому районі поліція та ДСНС проводять складне розмінування нездетонованої балістичної ракети, виявленої серед житлових будинків, яку ворог цієї ночі запустив по столиці", – йдеться в повідомленні.

У дворі багатоповерхівок вия... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

У поліції додали, що наразі на місці події працюють вибухотехніки столичної поліції та підрозділи ДСНС. Фахівці вилучать бойову частину та в подальшому транспортують її для подальшого знешкодження в умовах полігону.

У дворі багатоповерхівок вия... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

У дворі багатоповерхівок вия... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

Доступ містян до вказаної території обмежений. Киян попросили не наближатися до місця проведення робіт, а також у разі виявлення інших підозрілих предметів негайно повідомляти на спецлінії 101 або 102.

У дворі багатоповерхівок вия... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, уночі Росія завдала балістичного удару по Києву. Наслідки ворожої атаки зафіксовано у кількох районах столиці.