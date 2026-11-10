У Києві стався вибух у багатоповерхівці, є постраждала. Подробиці та фото

В Дарницькому районі Києва стався вибух у квартирі багатоповерхового будинку. Внаслідок цього постраждала одна людина.

Про це повідомили в пресслужбі столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій. Обставини події встановлять правоохоронці.

Що відомо

За словами рятувальників, у вівторок, 10 листопада, о 9:08 до них надійшло повідомлення про вибух туристичного газового балону у багатоповерховому житловому будинку на вулиці Лариси Руденко.

"Рятувальники відкрили двері за допомогою шанцевого інструменту, де в квартирі знаходилась дитина та постраждала жінка, яку передали медикам", – уточнили в пресслужбі.

Стався вибух у квартирі буди... Джерело: ДСНС Києва Розгорнути

На опублікованих ДСНС фото можна побачити наслідки надзвичайної події. Вибухом у квартирі вибило скло у вікнах, пошкоджено кухню.

Стався вибух у квартирі буди... Джерело: ДСНС Києва Розгорнути

У квартирі вибухнув газовий... Джерело: ДСНС Києва Розгорнути

У квартирі вибухнув газовий... Джерело: ДСНС Києва Розгорнути

Нагадаємо, у Подільському районі Києва під час руху загорівся тролейбус. Палаючий громадський транспорт загасили спільними зусиллями правоохоронців та рятувальників.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Подільському районі Києва в середу, 15 липня, сталась масштабна пожежа на площі 800 квадратних метрів. Чорний стовп диму з місця події можна було побачити у різних районах міста.