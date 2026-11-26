У Києві сталась масштабна пожежа на Лісовій: стовп чорного диму видно в різних районах

У Деснянському районі Києва в четвер, 26 листопада, сталась масштабна пожежа біля "Базару на Лісовій". Великий чорний стовп диму від загоряння видно в різних кінцям столиці.

Про це повідомили в соціальних мережах. На місці працюють екстрені служби.

Що відомо

"У Києві, біля "Базару на Лісовій", спалахнула масштабна пожежа. Над місцем події здіймається величезний стовп диму", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці події вже Екстрені служби вже працюють на місці, щоб ліквідувати вогонь та запобігти подальшій руйнації. Інформація про постраждалих та обставини події уточнюється.

Нагадаємо, у вівторок, 24 листопада, країна-терористка РФ знову атакувала Київ. Внаслідок ворожої агресії, зокрема, в Голосіївському районі сталась пожежа в складському приміщені. У Шевченківському районі внаслідок атаки БпЛА поранення отримали троє людей.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Подільському районі Києва в середу, 15 липня, сталась масштабна пожежа на площі 800 квадратних метрів. Чорний стовп диму з місця події можна було побачити у різних районах міста.