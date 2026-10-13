У Києві російський дрон влучив у офісну будівлю на рівні 6 поверху: що відомо про наслідки

13 жовтня російський безпілотник влучив в офісну будівлю в Солом’янському районі Києва, на рівні шостого поверху. Того ж дня уламки іншого БпЛА впали на території приватного домоволодіння в Дарницькому районі, пошкодивши будинок та огорожу.

Про влучання в офісну будівлю повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму офіційному Telegram-каналі. За його словами, екстрені служби вирушили на місце події.

Безпілотник влучив в офісну будівлю. Джерело: Віталій Кличко

Київська міська військова адміністрація також повідомила про падіння уламків у Дарницькому районі. Як уточнив Кличко, внаслідок цього пошкоджено двоповерховий приватний будинок та огорожу подвір’я. За попередньою інформацією, постраждала жінка.

У Солом’янському районі безпілотник влучив безпосередньо в офісну будівлю. Удар припав на рівень шостого поверху. На момент повідомлення міського голови екстрені служби прямували до місця влучання.

У Дарницькому районі ситуація була іншою. Там на територію приватного домоволодіння впали уламки російського безпілотника. Вони пошкодили двоповерховий житловий будинок та огорожу.

Наслідки атаки

За інформацією міського голови, внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі постраждала жінка. Інформацію про її стан у повідомленні не уточнили.

Екстрені служби вирушили на місце події. Інші подробиці щодо наслідків влучання в офісну будівлю в Солом’янському районі на момент повідомлення також не наводилися.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 12 жовтня, російські війська вже завдавали удару по Києву. За попередніми даними, для атаки вони застосували п’ять балістичних ракет.