У Києві російський дрон влучив у багатоповерхівку, є жертва й 11 постраждалих: перші подробиці

У Дарницькому районі Києва ввечері в понеділок, 12 жовтня, російський дрон-камікадзе поцілив по 25-поверховому житловому будинку. За попередньою інформацією, загинула жінка, постраждали щонайменше 11 осіб.

Про вибух у столиці повідомив у Telegram міський голова Віталій Кличко. Він уточнив, що прильот ворожого безпілотника відбувся на рівні 12–16 поверхів. Є руйнування; також загорілися автівки у дворі будинку.

Близько 19:50 з'явилися дані про перших потерпілих. У КМДА заявили про загиблу жінку. Окрім цього, чотирьох мирних жителів оглянули медики.

Станом на 20:15 було відомо вже про п'ятьох постраждалих, яким знадобилася медична допомога. Пізніше ця кількість зросла до дев'яти. О 20:30 мер проінформував, що постраждали 11 людей (як мінімум трьох із них було госпіталізовано.

Як писав OBOZ.UA:

– Раніше цього ж дня на Дарниці уламки "Шахеда" впали на приватний будинок, внаслідок чого постраждали три особи. Також через ворожий обстріл пошкоджень зазнали два заклади дошкільної освіти у Солом'янському та Шевченківському районах.

– У ніч проти 12 жовтня російські війська запустили по нашій країні одну ракету та 121 безпілотник. Сили ППО нейтралізували 89 цілей.