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У Києві російський дрон влучив у багатоповерхівку: сталась пожежа, є загибла та постраждалі. Подробиці

Дмитро Кропивницький

Ворог атакував Київ дронами

У четвер, 12 листопада, країна-терористка РФ знову атакувала Київ. У Солом’янському районі внаслідок влучання БпЛА сталась пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку, є постраждалі та загибла.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. На місце виїхали усі екстрені служби.

Що відомо

"У Соломʼянському районі, внаслідок влучання БпЛА, сталося загоряння з 3 по 6 поверхи девʼятиповерхового житлового будинку. Попередньо, є часткове руйнування на рівні 5 поверху", – йдеться в повідомленні.

О 8:58 в пресслужбі КМВА повідомили, що відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої атаки в Соломʼянському районі.

Також затримується рух автобусів №№ 3ТР, 12, 40ТР на перетині вул. Соломʼянської та вул. Максима Кривоноса через перекриття руху поліцією.

О 9:08 мер повідомив, що кількістьпостраждалих у Соломʼянському районі внаслідок ворожої атаки збільшилась до двох. Обом медики надали допомогу на місці.

О 9:15 в КМВА поінформували, що, на жаль, внаслідок ворожого удару загинула 44-річна жінка.

Станом на 09:30, за інформацією КМВА, кількість постраждалих збільшилося до 5 осіб. Усім надається необхідна медична допомога.

Що передувало

У ніч проти четверга, 12 листопада, російські війська влаштували чергову ракетну атаку на Київську область. Потужні вибухи пролунали, зокрема, в столиці.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 12 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв ракети та 123 БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 94 цілі.

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