У Києві п’яний водій влаштував стрілянину через відмову дівчини поїхати із ним. Подробиці та фото

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, причетний до хуліганства. П’яний зловмисник влаштував стрілянину під час конфлікту, який виник через відмову дівчини з ним їхати на авто.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Що відомо

За словами правоохоронців, днями до них звернувся чоловік, який повідомив, що на вулиці Оноре де Бальзака невідомий чіпляється до перехожої. Після того як заявник зробив йому зауваження, той дістав пістолет та вистрелив у повітря.

"39-річний водій Volkswagen, помітив біля проїжджої частини дівчину та запропонував підвезти її. Отримавши відмову, чоловік вийшов з автомобіля та почав погрожувати їй фізичною розправою. За незнайомку заступилися перехожі, після чого зловмисник дістав пістолет і здійснив постріл у повітря", – уточнили в пресслужбі.

Підозрюваному загрожує до се... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

Порушника затримали – було встановлено, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад "Драгер" показав 1,14 проміле. За фактом хуліганства (за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) розпочато досудове розслідування, а затриманому повідомили про підозру.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Святошинському районі Києва чоловік відкрив стрілянину з балкона багатоповерхівки, здійснивши щонайменше п'ять пострілів у бік двору. На момент інциденту він був нетверезий.