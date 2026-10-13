Росія атакувала Київ балістикою, є жертва: у Зеленського кажуть, що партнери не попередили про пуски. Фото

Увечері у вівторок, 13 жовтня, російські війська знову атакували Київ балістикою – пролунала серія вибухів. Ціллю ворога була енергетика столиці, також пошкоджено будинок, є жертва та постраждалі. Цього разу теж не було попередження про пуски ракет від партнерів України.

Про це заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. "Не було попередження від партнерів за тими каналами, за якими було зазвичай", – сказав він.

За словами Литвина, військові та відповідні служби з'ясовують, чому так сталося.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що близько 22:40 ворог завдав удару по столиці України балістичними ракетами (кількість та тип уточнюється).

"Ситуація схожа із вчорашньою – інформації від партнерів щодо пусків з території противника не надходило. Причини встановлюються", – зазначили там.

Скриншот повідомлення ПС ЗСУ у Telegram

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна знову залишилася без попередження від партнерів про пуски. За словами глави держави, ціллю ворога була наша енергетика.

"Основна мішень – енергетика, а саме ТЕЦ-4. На жаль, є влучання. Також пошкоджений житловий будинок, зараз рятувальники гасять пожежу. Ці ракети були виявлені нашою системою вже фактично на підльоті до Києва. ТЕЦ-4 – один з основних енергообʼєктів Києва", – написав він.

За даними української розвідки, росіяни готують нові пуски балістики. Факти демонструють, що росіяни не вважають необхідним дотримуватись того, про що сказав президент США Дональд Трамп, зазначив Зеленський. Тоді як Україна підтримала припинення обстрілів енергетичних об'єктів, Росія робить мішенню чергову електростанцію і життя наших людей.

"І це точно не справедливо, коли й енергетику вони знищують, і навіть попереджень про запуски балістики Україна не отримує. Важливо, щоб світ про це не мовчав. І важливо, щоб Америка реально бачила, що відбувається і хто винен у тому, що війна продовжується", – зазначив гарант.

Скриншот допису Володимира З... Розгорнути

Наслідки атаки

Ворог атакував ракетами ТЕЦ-4 – один з основних енергообʼєктів Києва, розташований у Дніпровському районі.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі є влучання в 9-поверховий будинок, спалахнула пожежа. Загинула одна людина. Наразі відомо про шістьох постраждалих, усім надається необхідна медична допомога.

"З верхніх поверхів будинку відбувається евакуація мешканців. Пожежа в квартирах з першого по восьмий поверхи", – написав Кличко.

Наслідки атаки РФ на Київ. Джерело: Telegram/Zelenskiy/Official

У цьому ж районі внаслідок атаки ворога також загорілася складська будівля.

У Дарницькому районі сталося падіння уламків на територію стадіону. Є загоряння газону.

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері в понеділок, 12 жовтня, країна-агресорка Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. Вибухи в столиці – щонайменше шість – пролунали до оголошення повітряної тривоги. Попередньо, були застосовані ЗРК С-400.

Попередження від партнерів про запуски ракет цього разу не було, повідомив президент Володимир Зеленський. Українська сторона та міжнародні партнери розберуться, чому так сталось.