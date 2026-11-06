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У Києві пролунала серія вибухів: ворог запустив балістику
Російська ракета. Фото ілюстративне.
Джерело: MilNews
Увечері в пʼятницю, 6 листопада, російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія вибухів.
Про загрозу попереджали Повітряні сили ЗСУ. На Київ летіло щонайменше шість ворожих ракет, пуски було здійснено з Брянська.
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Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 5 листопада окупаційна армія Росії завдала серії ударів по Київській області. Цього разу ціллю ворожої атаки стала логістична інфраструктура столичного регіону. Унаслідок обстрілу один чоловік травмований.
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