У Києві пролунала серія вибухів: ворог запустив балістику

Увечері в пʼятницю, 6 листопада, російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія вибухів.

Про загрозу попереджали Повітряні сили ЗСУ. На Київ летіло щонайменше шість ворожих ракет, пуски було здійснено з Брянська.

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Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 5 листопада окупаційна армія Росії завдала серії ударів по Київській області. Цього разу ціллю ворожої атаки стала логістична інфраструктура столичного регіону. Унаслідок обстрілу один чоловік травмований.