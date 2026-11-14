У Києві молодик напав із ножем на сусіда через зауваження щодо шуму о 6 ранку. Подробиці та фото

У Києві правоохоронці затримали 18-річного юнака, який, за інформацією слідства, напав на сусіда з ножем через зауваження щодо порушення тиші. Інцидент стався у Дарницькому районі.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Що відомо

За словами правоохоронців, днями до них звернувся 54-річний чоловік із повідомленням про те, що в одній із багатоповерхівок в Дарницькому районі сусід завдав йому ножового поранення. На місце події для з’ясування всіх обставин прибули слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги, яка госпіталізувала потерпілого.

Було встановлено, що близько 6:00 18-річний мешканець будинку розпочав у своїй квартирі шумні ремонтні роботи, попри встановлену законом заборону на їх проведення у цей час.

Молодик напав із ножем на су... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

Крім того, молодик бризнув б... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

"Невдовзі до нього прийшов сусід, який зробив молодику зауваження через порушення тиші, після чого повернувся до свого помешкання. У відповідь порушник взяв ніж та газовий балончик, прийшов до квартири потерпілого і як тільки останній відчинив двері – розпилив чоловіку в обличчя сльозогінний газ та вдарив ножем у груди", – уточнили в пресслужбі.

Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 266 660 гривень.

Підозрюваному загрожує до се... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, причетний до хуліганства. П’яний зловмисник влаштував стрілянину під час конфлікту, який виник через відмову дівчини з ним їхати на авто.