У Києві дівчата-підлітки побили однолітку на майданчику біля школи: справою зайнялась поліція

Правоохоронці Києва встановили неповнолітніх учасниць конфлікту між підлітками у Голосіївському районі на волейбольному майданчику. Тоді троє школярок побили 15-річну дівчинку.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. На батьків порушниць складено адміністративні матеріали.

Що передувало

За словами правоохоронців, в четвер, 1 жовтня, під час моніторингу соціальних мереж вони виявили відеозапис інциденту між неповнолітніми. Він стався минулими вихідними на волейбольному майданчику однієї зі шкіл Голосіївського району Києва.

"На відео зафіксовано конфлікт між групою підлітків, під час якого троє дівчат завдають ударів 15-річній потерпілій", – уточнили в пресслужбі.

Підлітки побили дівчинку біля школи. Джерело: Поліція Києва

Правоохоронці встановили всіх учасниць події. З’ясувалося, що в конфлікті брали участь школярки віком 13-14 років із трьох різних закладів освіти району.

Ювенальні правоохоронці поспілкувалися з неповнолітніми у присутності їхніх батьків та психолога. Крім того, у навчальному закладі провели спільну зустріч за участю керівників шкіл, представників Служби у справах дітей та сім’ї, а також соціальної служби.

Справою зайнялась поліція. Джерело: Поліція Києва

На батьків трьох неповнолітніх склали адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Справою зайнялась поліція. Джерело: Поліція Києва

Як повідомляв OBOZ.UA, у Солом’янському районі Києва в коридорі однієї із шкіл хлопці побили дівчинку. Один із підлітків навіть вдарив школярку ногою.