Серед зниклих – 12-річна дівчинка та 7-річний хлопчик: у Нацполіції розповіли нові деталі трагедії в Димері

У селищі Димер Вишгородського району Київської області після російського ударубезвісти зниклими вважаються 15 людей, зокрема 12-річна дівчинка та 7-річний хлопчик. Також відомо про одну загиблу жінку та трьох постраждалих.

Про це повідомила Національна поліція України у своєму Telegram-каналі. Правоохоронці оприлюднили нові дані про наслідки ворожого удару та розповіли про допомогу постраждалим.

Екстрені служби продовжують... Джерело: Нацполіція України Розгорнути

Серед травмованих – дві жінки та 16-річний хлопець. Підлітка доправили до лікарні.

Для роботи з громадянами розгорнули два оперативні штаби. Там поліцейські приймають повідомлення про пошкодження майна, поранених і зниклих безвісти, надають необхідні роз'яснення та допомагають постраждалим.

До пошуково-рятувальної операції залучені правоохоронці, рятувальники та інші екстрені служби. Роботи тривають.

Наслідки російського удару. Джерело: Нацполіція України

У Димері триває пошуково-рят... Джерело: Нацполіція України Розгорнути

Нагадаємо, вранці 22 листопада російський безпілотник влучив у п'ятиповерховий житловий будинок у Димері. Виникла пожежа, а квартири з першого по п'ятий поверх зазнали руйнувань. Крім того, вибуховою хвилею пошкодило будівлю розташованого поруч дитячого садка.

Також ми писали, що у ніч проти 22 листопада російські війська випустили по Україні 186 ударних безпілотників різних типів, зокрема 72 реактивні. За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 сили ППО збили або подавили 161 ворожий БпЛА, серед них 56 реактивних. Влучання зафіксували на 18 локаціях, ще на шести виявили падіння уламків збитих дронів.