Серед постраждалих – дитина: в КОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київщину. Фото
Ворог знову атакував Київщину
Країна-терористка РФ в середу, 18 листопада, завдала чергового удару по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є постраждалі, зафіксовано пошкодження.
Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.
Російський обстріл
"Ворог продовжує атакувати Київщину ударними дронами. У Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей", – йдеться в повідомленні.
За словами очільника КОВА, серед постраждалих – жінка, яка попередньо отримала травму руки – її стан та характер травм уточнюються. Також постраждала 12-річна дівчинка, яка перебувала в одному з будинків під час атаки.
Наслідки чергової ворожої атаки.
Джерело: Поліція Київщини
Наслідки чергової ворожої атаки.
Джерело: Поліція Київщини
Наслідки чергової ворожої атаки.
Джерело: Поліція Київщини
На місці влучання виникла пожежа двох приватних житлових будинків та легкового автомобіля, а також зазнали пошкоджень сусідні житлові будинки. На місці працюють рятувальники та медики.
Згодом у поліції Київщини уточнили, що у Вишгородському районі внаслідок атаки постраждали три жінки та 12-річна дівчинка.
Що передувало
Внаслідок російської терористичної атаки у ніч на 17 листопада в Оболонському районі Києва загинули двоє людей. Ще одного чоловіка врятували з-під завалів та передали медикам.
Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка РФ в середу, 18 листопада, вкотре атакувала Київ. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникло загорання.
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