СБУ викрила доцентку університету, яка "злила" у соцмережі позиції сил ППО Києва. Фото та відео

Співробітники СБУ викрили жінку, яка, за інформацією слідства, "злила" у соцмережі позиції сил протиповітряної оборони Києва. Їй повідомили про підозру.

Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України. Зловмисниці загрожує до восьми років ув’язнення.

Що відомо

"Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну мешканку Києва, яка зняла на відео і поширила у соцмережах позиції української ППО", – йдеться в повідомленні.

Було встановлено, що зловмисницею виявилася доцентка одного із столичних університетів. Вона здійснила несанкціоновану фіксацію Сил оборони на телефонну камеру, коли їхала в маршрутному автобусі.

Жінка опублікувала у соцмере... Джерело: СБУ Розгорнути

Згодом жінка опублікувала ролик одразу на декількох своїх акаунтах у Facebook, TikTok, YouTube та Instagram. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факт завдання шкоди державній безпеці України внаслідок публічного розповсюдження закритих відомостей про Сили оборони.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисниці про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчиненого в умовах воєнного стану.

Зловмисниці загрожує до вось... Джерело: СБУ Розгорнути

Також в СБУ нагадали, нещодавно було затримано киянина, який "засвітив" позиції української ППО у Telegram-каналі прокремлівського блогера.

"Служба безпеки вкотре закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео про бойову роботу ППО, а також удари ворога по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України. СБУ системно відпрацьовує випадки поширення таких матеріалів у мережі інтернет та притягує їхніх авторів до відповідальності. Санкції відповідних статей Кримінального кодексу передбачають тюремне увʼязнення. Закликаємо українців бути відповідальними, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян!", – закликали СБУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ за сприяння ФБР затримали у Києві засновника та адміністратора ТГ-каналу, який закликав підписників до скоєння терактів. Також він надавав інструкції з виготовлення вибухівки.