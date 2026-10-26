Розпилив у вагоні метро газовий балончик та втік: у Києві затримали молодика. Фото

Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, причетний до хуліганства. Зловмисник у вагоні метро розпилив газовий балончик в обличчя пенсіонера.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Що відомо

За словами правоохоронців, до них на станції метро "Видубичі" звернувся 66-річний чоловік та повідомив, що під час поїздки невідомий розпилив йому в обличчя газовий балончик.

Було встановлено, що у вагоні двоє молодиків голосно лаялися та провокували конфлікти з пасажирами. Коли один із них штовхнув чоловіка, пенсіонер спробував втрутитися та припинити суперечку, але у відповідь порушник дістав газовий балончик і розпилив сльозогінний газ в обличчя киянина.

Підозрюваному загрожує до се... Джерело: Поліція Києва Розгорнути

"Унаслідок цього потерпілий отримав хімічні опіки шкіри обличчя та очей. Речовина поширилася вагоном, у якому перебувало чимало пасажирів", – уточнили в пресслужбі.

Переглянувши записи з камер відеоспостереження, поліцейські встановили особу нападника – ним виявився 23-річний житель Київщини. Його затримали за кілька станцій від місця події. За фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування, а затриманому повідомили про підозру.

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