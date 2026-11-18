Росія зранку атакувала Київ дронами: виникло загоряння. Подробиці та фото

Країна-терористка РФ в середу, 18 листопада, вкотре атакувала Київ. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникло загорання.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації. Містян вкотре закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

"У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на відкритій території", – йдеться в повідомленні.

Згодом в ДСНС Києва поінформували, що рятувальники ліквідували наслідки ранкового російського обстрілу.

Унаслідок падіння уламків во... Джерело: ДСНС Києва Розгорнути

Унаслідок падіння уламків во... Джерело: ДСНС Києва Розгорнути

Унаслідок падіння уламків во... Джерело: ДСНС Києва Розгорнути

"У Дарницькому районі столиці внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникло загорання на відкритій території. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, загиблих та постраждалих немає", – уточнили в пресслужбі.

Що передувало

Внаслідок російської терористичної атаки у ніч на 17 листопада в Оболонському районі Києва загинули двоє людей. Ще одного чоловіка врятували з-під завалів та передали медикам.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія вранці 18 листопада атакувала Златопіль на Харківщині. Під ударом опинився міський ринок. Постраждали щонайменше 12 людей, серед них дитина.