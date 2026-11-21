Росія знову атакувала Київ та область: постраждали цивільні, є пошкодження. Подробиці, фото та відео

Країна-терориста РФ в суботу, 21 листопада, знову завдала удару по Києву. Внаслідок атаки, зокрема, в Подільському районі виникла пожежа, є постраждалі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Ворог продовжує воювати із цивільними.

Що відомо

"Двоє постраждалих у столиці. Одного пораненого медики госпіталізували. Вранці в Києві в Подільському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння приватного житлового будинку", – йдеться в повідомленні.

Згодом в ДСНС Києва уточнили, що у Подільському районі столиці внаслідок влучання сталася пожежа в 2-х приватних житлових будинках, яку оперативно загасили рятувальники.

Ворог знову атакував столицю, є постраждалі. Джерело: ДСНС Києва

Ворог знову атакував столицю, є постраждалі. Джерело: ДСНС Києва

Ворог знову атакував столицю, є постраждалі. Джерело: ДСНС Києва

Ворог знову атакував столицю, є постраждалі. Джерело: ДСНС Києва

Ворог знову атакував столицю, є постраждалі. Джерело: ДСНС Києва

Ворог знову атакував столицю, є постраждалі. Джерело: ДСНС Києва

Ворог знову атакував столицю, є постраждалі. Джерело: ДСНС Києва

Ворог знову атакував столицю, є постраждалі. Джерело: ДСНС Києва

Крім того, мер уточнив, що в Соломʼянському районі уламки впали на відкритій території, без загоряння.

Правоохоронці фіксують воєнні злочини РФ. Джерело: Поліція Києва

Правоохоронці фіксують воєнні злочини РФ. Джерело: Поліція Києва

Правоохоронці фіксують воєнні злочини РФ. Джерело: Поліція Києва

Правоохоронці фіксують воєнні злочини РФ. Джерело: Поліція Києва

Згодом у поліції повідомили, що під ворожим ударом опинилися Подільський, Голосіївський та Солом’янський райони. Пошкоджені приватні житлові будинки. Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків, 63 та 67 років.

Ворожий удар по Київщині

Як повідомили в пресслужбі Київської ОВА, вранці суботи, 21 листопада, у Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки поранено 57-річну жінку. Вона отримала осколкове поранення плеча – їй надається необхідна медична допомога. Також пошкоджено приватний житловий будинок.

Крім того, вночі у Вишгородському районі пошкоджено 6 приватних житлових будинків та 2 автомобілі. На місцях працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 21 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів ворог задіяв три балістичні ракети і 148 дронів різних типів. Сили ППО знешкодили 117 цілей.