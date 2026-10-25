Росія знову атакувала Київ дронами: спалахнула пожежа

Вранці 25 жовтня російські окупанти завдали нової серії ударів по Києву. Унаслідок ворожої атаки у столиці спалахнула пожежа.

Наслідки ворожого удару зафіксовані на лівому березі. Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Нові удари по Києву

Близько 8.40 київський міський голова повідомив про падіння безпілотника в лісосмузі на території Деснянського району. Займання у цьому випадку не зафіксовано.

Проте через деякий час у Деснянському районі внаслідок падіння БПЛА сталося загорання на відкритій території. Пожежу оперативно локалізували рятувальники.

Нові вибухи у Києві. Джерело: Скриншот

Станом на 10:00 реактивні дрони та баражуючі боєприпаси "Бандероль" продовжували залітати з Брянської області і курсували у бік Києва. Моніторингові канали також повідомляли про запуск нових груп БПЛА з північного напрямку.

На Київ продовжують летіти дрони. Джерело: map.war-monitor.org

Нагадаємо, увечері 24 жовтня путінські війська знищили у Харкові останній будівельний центр "Епіцентр". Торговий центр у Основ'янському районі був атакований ракетами.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 22 жовтня російські війська завдали кількох ударів балістичними ракетами по Києву. Унаслідок атаки є загиблий, постраждалі та руйнування в різних районах столиці.

Як писав OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський заявив, що головною метою російського диктатора Володимира Путіна залишається повне захоплення України, а не лише утримання вже окупованих територій. За словами глави держави, навіть можливі політичні зміни у США не усунуть загрозу російської агресії, доки Росією керує Путін.