Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури в Києві: можливі перебої із світлом і водою

Країна-терористка Росія в суботу, 28 листопада, знову атакувала Київ. Внаслідок ворожого удару, попередньо, був пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. На місці вже працюють усі екстрені служби.

Що відомо

Так, в суботу, 28 листопада, о 13:48 київський міський голова повідомив про ворожу атаку на столицю.

"Вибухи в столиці. Місто під атакою БпЛА.Перебувайте в безпечних місцях!", – закликав Кличко.

Згодом мер повідомив, що в одному з районів ворог влучив в обʼєкт критичної інфраструктури.

"У Києві влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Фахівці оперативно зʼясовують ступінь пошкоджень. У деяких районах міста можуть бути перебої з електро- та водопостачанням", – йдеться в повідомленні.

О 14:12 в пресслужбі "Київпастрансу" повідомили, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту Куренівського депо. А також та по: вул. Кирилівська, вул. Вишгородська, вул. Мостицька, вул. Братиславська, вул. Автозаводська, вул. Лугова, вул. Володимирська, просп. Георгія Нарбута.

Як повідомили в пресслужбі Деснянської РДА Києва, унаслідок екстрених відключень електроенергії в районі спостерігається зниження тиску в мережах теплопостачання.

"Наразі фахівці відповідних служб працюють над відновленням електропостачання об’єктів інфраструктури та стабілізацією роботи системи теплопостачання", – уточнили в пресслужбі.

Що передувало

Країна-терористка РФ в суботу, 28 листопада, завдала чергового удару по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, постраждали цивільні, є пошкодження.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 28 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів ворог задіяв 162 дрони різних типів. Сили ППО знешкодили 141 ціль.